10 trucuri prin care poți slăbi 9 kilograme în 3 săptămâni

Știm și noi cât de greu este să slăbești, mai ales când se apropie un eveniment special, cum ar fi o nuntă, o întâlnire sau o vacanță.

Homepage  / Health & Diet / Diet & Fitness
  . Actualizat 25.02.2026, 08:27,  de  Braslasu Iulia
10 trucuri prin care poți slăbi 9 kilograme în 3 săptămâni

Iar când unul dintre aceste evenimente se apropie, vrei să slăbești cât mai repede și cât mai mult. Aceste trucuri sunt sigure și pot fi respectate și pentru un program de slăbire pe termen lung. Fă-le pentru 21 de zile și vor deveni o obișnuință, ducând chiar la un stil de viață. Nu doar că vei adora felul în care arăți, dar și felul în care te vei simți.

Iată cele mai bune 10 trucuri prin care poți slăbi 9 kilograme în 3 săptămâni:

1. Bea apă

Primul și cel mai important aspect pe care trebuie să îl ai în vedere atunci când vrei să slăbești este hidratarea. Apa te ajută să elimini toxinele, ajută digestia și previne constipația, reduce balonarea și menține pH-ul intern și homeostaza și stimulează metabolismul. Așa că, recomandarea specialiștilor este să bei 3-4 litri de apă pe zi.

Asigură-te că bei 2 pahare de apă la temperatura camerei imediat cum te trezești. Poți adăuga și două lingurițe de semințe de schinduf pentru a-ți accelera metabolismul. Sau îți poți prepara o apă detoxifiantă cu castraveți, ghimbir, chimen și frunze de mentă. Îți va ajuta corpul.

2. Renunță la zahăr, fast-food și mâncare procesată

Uită de toate plăcerile vinovate dulci și mâncarea de tip fast-food mâncată seara târziu. Este doar pentru trei săptămâni, dar cu siguranță nu vei regreta atunci când vei vedea rezultatele. Aruncă toată mâncarea bogată în sodiu, dulciurile, încărcate de conservanți și aprovizionează-te cu mâncare integrală, slabă în calorii, gustări precum popcorn, fructe și legume. Dacă tânjești după ceva dulce, mănâncă un iaurt slab în calorii cu smochine sau piersici. Poți mânca și o bucațică de ciocolată neagră, care conține 80% cacao, după cină.

3. Mănâncă 5 tipuri de legume și 3 tipuri de fructe

Consumă 5 tipuri de fructe și 3 tipuri de legume pe zi. Fructele și legumele sunt bogate în fibre alimentare, vitamine, minerale și fitonutrienți care te ajută să te simți sătulă și previne absorția moleculelor grase. De asemenea, sunt slabe în calorii, îmbunătățesc tranzitul intestinal și îți cresc imunitatea. Celulele corpului tău vor funcționa în mod normal, iar grăsimea depozitată va fi folosită ca energie și te va ajuta să pierzi în greutate.

4. Evită carbohidrații

Carbohidrații albi sau răi pentru organism reprezintă făinea, zahărul, pastele, orezul alb și cerealele. Aceastea sunt procesate și rafinate, au valori nutritive minime și sunt bogate în calorii. Carbohidrații răi cresc nivelul glucozei în sânge și sunt ușor de digerat. Din acest motiv îți este foame imediat după ce ai mâncat. Mâncarea albă integrală de tipul fasolei, conopidei, cartofului alb și guliei nu intră în această categorie.

5. Mănâncă la timp și organizează-ți mărimea porților

Dacă nu mănânci la timp și nu îți controlezi mărimea fiecărei porții, poți acumula mai multe kilograme decât în mod normal. Poți mânca sănătos, însă dacă organismul nu digeră, absoarbe sau elimină toxinele la timp, întreg sistemul nu va funcționa în mod normal. Acest lucru duce la un metabolism încet, poate crește tensiunea arterială și glucoza din sânge.

Este important să mănânci la fiecare 3-4 ore, să nu uiți de micul dejun, să mănânci până în ora 7:30, să eviți gustările seara și să mănânci cantitatea necesară la fiecare porție. Nici prea mult și nici prea puțin. Dacă ți se face foame la ore nepotrivite, mănâncă un fruct sau morcovi cu hummus. Și cel mai important, bea apă!

6. Fii atentă la modul în care mănânci

Stai în fața unei oglinzi atunci când mănânci. Uitându-te la tine în timp ce mănânci te va ajuta să nu mai mănânci atât de mult. Mestecă foarte bine mâncarea și ajută-ți sistemul digestiv să funcționeze așa cum trebuie. Folosește o lingură mică și o farfurie tot mică pentru a nu consuma prea multă mâncare.De asemenea, mănâncă încet, fără să fii distrasă de notificările telefonului, televizor sau alte lucruri.

7. Antrenează-te

Problema atunci când slăbești repede este că nu doar recapeți kilogramele respective, dar și pielea ta are de suferit. Pentru a arăta tonifiată, trebuie să te antrenezi în mod constant. Dacă nu ești fana unei benzi de alergat, poți face yoga, dansa, înota sau merge pe bicicletă. Dacă faci exerciții, nu doar că îți mobilizezi grăsimea, dar poți avea și un somn mai bun. Să nu uităm de faptul că poți căpăta mult mai multă încredere în tine și te va ajuta să arăți bine atât pe interior, cât și pe exterior.

8. Fă-ți somnul de frumusețe

Dacă nu dormi îndeajuns de mult și nu te odihnești, riști să te îngrași. Iar acest lucru este dovedit științific. Atunci când nu dormi cel puțin 7 ore, celulele din corpul tău nu pot procesa mâncarea și nu elimină toxinele. Acest metabolism încetinit te face să fii mereu stresată. Iar ca rezultat, te vei îngrășa și te vei simți mereu obosită dacă nu te ridici de pe scaun toată ziua.

9. Continuă să faci mișcare

Ideal ar fi să faci cel puțin 5000 de pași pe zi. Dar cum majoritatea avem un job la birou, în care trebuie să stăm jos, mâncarea pe care noi o consumăm nu este folosită drept energie.

Fă o plimbare din oră în oră, mergi pe bicicletă sau la supermarket, mergi pe scări în loc să mergi cu liftul sau plimbă-ți câinele de două ori pe zi. Acest lucru îți va menține metabolismul activ pe întreaga zi și te va ajuta să arzi rapid kilogramele.

10. Nu te mai stresa

Cel mai important este să nu intri în panică. Acest lucru doar va înrăutăți situația. Stresul, panica și anxietatea sunt emoții negative care ridică nivelul de cortizol, hormonul stresului. Acest lucru duce doar la acumularea unor kilograme.

Cele mai bune moduri prin care să stai departe de stres și emoții negative este să eviți să critici alți oameni, fă o plimbare atunci când te simți stresată sau supărată, vorbește cu un prieten apropiat, fă ceva creativ precum pictatul sau cântatul la un instrument muzical, dansează, scrie într-un jurnal și cel mai important râde!

Citește și:
Alimente pe care nutriționiștii le consumă pentru a fi mereu în formă

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Alimente pe care nutriționiștii le consumă pentru a fi mereu în formă
Health & Diet
Alimente pe care nutriționiștii le consumă pentru a fi mereu în formă
6 moduri în care te poți relaxa seara pentru a fi mai odihnită a doua zi
Health & Diet
6 moduri în care te poți relaxa seara pentru a fi mai odihnită a doua zi
Crezi că suferi de depresie? Aceste 9 semne trebuie să îți dea de gândit
Health & Diet
Crezi că suferi de depresie? Aceste 9 semne trebuie să îți dea de gândit
Cele mai ușoare și sigure căi de a scăpa de grăsimea de pe abdomen
Health & Diet
Cele mai ușoare și sigure căi de a scăpa de grăsimea de pe abdomen
7 semne de infertilitate despre care nu știai
Health & Diet
7 semne de infertilitate despre care nu știai
10 alimente pe care nu ar trebui să le consumi dimineața
Health & Diet
10 alimente pe care nu ar trebui să le consumi dimineața
Libertatea
Dani Oțil, „urmărit” și acum de gluma lui Bobonete despre prețurile din restaurantul său! Cum îl afectează și azi poanta făcută în urmă cu 8 ani: „Lumea chiar a crezut”
Dani Oțil, „urmărit” și acum de gluma lui Bobonete despre prețurile din restaurantul său! Cum îl afectează și azi poanta făcută în urmă cu 8 ani: „Lumea chiar a crezut”
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la 5 dimineața”
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la 5 dimineața”
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Povestea unei mame ucrainene în vârstă de 35 de ani, care s-a stabilit din 2022 în România cu cei doi copii: „Vreau să le dau o viață normală, fără frică de bombe și alarme”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Sunteți niște scorpii”. Adelina Pestrițu, replică acidă în mediul online! Ce a deranjat-o atât de mult pe vedetă încât nu s-a mai putut abține!
„Sunteți niște scorpii”. Adelina Pestrițu, replică acidă în mediul online! Ce a deranjat-o atât de mult pe vedetă încât nu s-a mai putut abține!
Fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul într-un mod special. Ce omagiu emoționant i-a adus tânăra regretatei sale mame
Fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul într-un mod special. Ce omagiu emoționant i-a adus tânăra regretatei sale mame
catine.ro
Lily Collins va fi Audrey Hepburn într-un film despre crearea clasicului „Breakfast at Tiffany’s”. Ce mesaj a transmis vedeta
Lily Collins va fi Audrey Hepburn într-un film despre crearea clasicului „Breakfast at Tiffany’s”. Ce mesaj a transmis vedeta
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 februarie 2026. Racii se bucură de fiecare moment. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Jennifer Lopez și-a sărbătorit copiii. Emme și Max au împlinit 18 ani, iar mama lor celebră le-a transmis un mesaj emoționant
Jennifer Lopez și-a sărbătorit copiii. Emme și Max au împlinit 18 ani, iar mama lor celebră le-a transmis un mesaj emoționant
Mai multe din health & diet
Ce să mănânci dacă ai probleme cu tiroida
Ce să mănânci dacă ai probleme cu tiroida
Health & Diet

Tiroida este o glandă endocrină foarte importantă pentru funcționarea normală a organismului. Este, de asemenea, cauza a numeroase probleme. Iată ce poți să mănânci dacă ai probleme cu tiroida.

+ Mai multe
Semne și simptome că ai deficit de vitamina B12
Semne și simptome că ai deficit de vitamina B12
Health & Diet

Vitamina B12 este o vitamină solubilă în apă, benefică organismului. Ea joacă un rol important în procesul de producere a celulelor roșii și ajută și la funcționarea corespunzătoare a sistemului nervos.

+ Mai multe
8 secrete ale unei diete sănătoase pe care nimeni nu ți le spune
8 secrete ale unei diete sănătoase pe care nimeni nu ți le spune
Health & Diet

Toată lumea vorbește despre cât de bine se simte să mănânci sănătos, dar nimeni nu menționează aceste secrete.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC