Iar când unul dintre aceste evenimente se apropie, vrei să slăbești cât mai repede și cât mai mult. Aceste trucuri sunt sigure și pot fi respectate și pentru un program de slăbire pe termen lung. Fă-le pentru 21 de zile și vor deveni o obișnuință, ducând chiar la un stil de viață. Nu doar că vei adora felul în care arăți, dar și felul în care te vei simți.

Iată cele mai bune 10 trucuri prin care poți slăbi 9 kilograme în 3 săptămâni:

1. Bea apă

Primul și cel mai important aspect pe care trebuie să îl ai în vedere atunci când vrei să slăbești este hidratarea. Apa te ajută să elimini toxinele, ajută digestia și previne constipația, reduce balonarea și menține pH-ul intern și homeostaza și stimulează metabolismul. Așa că, recomandarea specialiștilor este să bei 3-4 litri de apă pe zi.

Asigură-te că bei 2 pahare de apă la temperatura camerei imediat cum te trezești. Poți adăuga și două lingurițe de semințe de schinduf pentru a-ți accelera metabolismul. Sau îți poți prepara o apă detoxifiantă cu castraveți, ghimbir, chimen și frunze de mentă. Îți va ajuta corpul.

2. Renunță la zahăr, fast-food și mâncare procesată

Uită de toate plăcerile vinovate dulci și mâncarea de tip fast-food mâncată seara târziu. Este doar pentru trei săptămâni, dar cu siguranță nu vei regreta atunci când vei vedea rezultatele. Aruncă toată mâncarea bogată în sodiu, dulciurile, încărcate de conservanți și aprovizionează-te cu mâncare integrală, slabă în calorii, gustări precum popcorn, fructe și legume. Dacă tânjești după ceva dulce, mănâncă un iaurt slab în calorii cu smochine sau piersici. Poți mânca și o bucațică de ciocolată neagră, care conține 80% cacao, după cină.

3. Mănâncă 5 tipuri de legume și 3 tipuri de fructe

Consumă 5 tipuri de fructe și 3 tipuri de legume pe zi. Fructele și legumele sunt bogate în fibre alimentare, vitamine, minerale și fitonutrienți care te ajută să te simți sătulă și previne absorția moleculelor grase. De asemenea, sunt slabe în calorii, îmbunătățesc tranzitul intestinal și îți cresc imunitatea. Celulele corpului tău vor funcționa în mod normal, iar grăsimea depozitată va fi folosită ca energie și te va ajuta să pierzi în greutate.

4. Evită carbohidrații

Carbohidrații albi sau răi pentru organism reprezintă făinea, zahărul, pastele, orezul alb și cerealele. Aceastea sunt procesate și rafinate, au valori nutritive minime și sunt bogate în calorii. Carbohidrații răi cresc nivelul glucozei în sânge și sunt ușor de digerat. Din acest motiv îți este foame imediat după ce ai mâncat. Mâncarea albă integrală de tipul fasolei, conopidei, cartofului alb și guliei nu intră în această categorie.

5. Mănâncă la timp și organizează-ți mărimea porților

Dacă nu mănânci la timp și nu îți controlezi mărimea fiecărei porții, poți acumula mai multe kilograme decât în mod normal. Poți mânca sănătos, însă dacă organismul nu digeră, absoarbe sau elimină toxinele la timp, întreg sistemul nu va funcționa în mod normal. Acest lucru duce la un metabolism încet, poate crește tensiunea arterială și glucoza din sânge.

Este important să mănânci la fiecare 3-4 ore, să nu uiți de micul dejun, să mănânci până în ora 7:30, să eviți gustările seara și să mănânci cantitatea necesară la fiecare porție. Nici prea mult și nici prea puțin. Dacă ți se face foame la ore nepotrivite, mănâncă un fruct sau morcovi cu hummus. Și cel mai important, bea apă!

6. Fii atentă la modul în care mănânci

Stai în fața unei oglinzi atunci când mănânci. Uitându-te la tine în timp ce mănânci te va ajuta să nu mai mănânci atât de mult. Mestecă foarte bine mâncarea și ajută-ți sistemul digestiv să funcționeze așa cum trebuie. Folosește o lingură mică și o farfurie tot mică pentru a nu consuma prea multă mâncare.De asemenea, mănâncă încet, fără să fii distrasă de notificările telefonului, televizor sau alte lucruri.

7. Antrenează-te

Problema atunci când slăbești repede este că nu doar recapeți kilogramele respective, dar și pielea ta are de suferit. Pentru a arăta tonifiată, trebuie să te antrenezi în mod constant. Dacă nu ești fana unei benzi de alergat, poți face yoga, dansa, înota sau merge pe bicicletă. Dacă faci exerciții, nu doar că îți mobilizezi grăsimea, dar poți avea și un somn mai bun. Să nu uităm de faptul că poți căpăta mult mai multă încredere în tine și te va ajuta să arăți bine atât pe interior, cât și pe exterior.

8. Fă-ți somnul de frumusețe

Dacă nu dormi îndeajuns de mult și nu te odihnești, riști să te îngrași. Iar acest lucru este dovedit științific. Atunci când nu dormi cel puțin 7 ore, celulele din corpul tău nu pot procesa mâncarea și nu elimină toxinele. Acest metabolism încetinit te face să fii mereu stresată. Iar ca rezultat, te vei îngrășa și te vei simți mereu obosită dacă nu te ridici de pe scaun toată ziua.

9. Continuă să faci mișcare

Ideal ar fi să faci cel puțin 5000 de pași pe zi. Dar cum majoritatea avem un job la birou, în care trebuie să stăm jos, mâncarea pe care noi o consumăm nu este folosită drept energie.

Fă o plimbare din oră în oră, mergi pe bicicletă sau la supermarket, mergi pe scări în loc să mergi cu liftul sau plimbă-ți câinele de două ori pe zi. Acest lucru îți va menține metabolismul activ pe întreaga zi și te va ajuta să arzi rapid kilogramele.

10. Nu te mai stresa

Cel mai important este să nu intri în panică. Acest lucru doar va înrăutăți situația. Stresul, panica și anxietatea sunt emoții negative care ridică nivelul de cortizol, hormonul stresului. Acest lucru duce doar la acumularea unor kilograme.

Cele mai bune moduri prin care să stai departe de stres și emoții negative este să eviți să critici alți oameni, fă o plimbare atunci când te simți stresată sau supărată, vorbește cu un prieten apropiat, fă ceva creativ precum pictatul sau cântatul la un instrument muzical, dansează, scrie într-un jurnal și cel mai important râde!

