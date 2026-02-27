Adela Popescu, mesaj încurajator pentru părinți. Ce obicei are vedeta cu băieții ei: „Efortul nu e mare”

Adela Popescu le-a oferit părinților un sfat prețios.

Copiii Adelei Popescu
Adela Popescu a transmis recent un mesaj ferm pentru părinți, subliniind cât de mult contează timpul de calitate petrecut cu copiii. Actrița, care formează un cuplu de peste un deceniu cu Radu Vâlcan, spune că amintirile celor mici se construiesc în orele petrecute zi de zi alături de familie.

Adela Popescu, sfat pentru părinți

Vedeta le propune părinților un exercițiu simplu, dar consecvent: câteva ore zilnic dedicate exclusiv copiilor, în care adulții să fie prezenți și implicați.

„Părinți, fiți atenți ce propun! Haideți să ne mobilizăm de la 16:00 la 21:00 sau de la 18:00 la 21:00, în funcție de când ajungem fiecare acasă, și să încercăm să fim cea mai bună versiune a noastră în prezența copiilor. Trei sau patru ore. Sincer, efortul nu e mare și nici de lungă durată”, a spus actrița.

Adela Popescu atrage atenția că, deși intervalul pare scurt, impactul lui asupra copiilor este major. În opinia ei, tocmai aceste momente zilnice devin reperele emoționale ale copilăriei.

„Vă dați seama, oameni buni, că e atât de scurt timpul petrecut cu ei zilnic? Și noi nu reușim să ne focusăm sau să ne relaxăm astfel încât să le oferim cele mai drăguțe și blânde momente ale zilei. Trei sau patru ore… Singurele care se transformă în amintiri, singurele ce vor avea gust și miros în viitor despre copilăria lor. Amintirile lor cu părinții.”, a mai spus Adela Popescu.

Adela Popescu, despre cariera muzicală

Adela Popescu a vorbit recent despre motivul care a determinat-o să se retragă din lumea muzicii. Actrița a explicat că decizia nu a fost legată de lipsa pasiunii pentru cântat, ci de prioritățile personale și familiale, care au devenit tot mai importante în viața ei.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai stabile și admirate cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de peste un deceniu și sunt părinții a trei băieți, iar viața de familie a ajuns să fie, în prezent, în centrul atenției Adelei.

Pe rețelele sociale, Adela Popescu ține constant legătura cu fanii, împărtășindu-le fragmente din viața ei personală și profesională. Recent, vedeta a organizat un Q&A în care a răspuns la întrebările urmăritorilor, printre care și cea legată de cariera muzicală și de motivul pentru care a ales să facă un pas în spate.

„Eu am cântat cu DJ Project câțiva ani, vreo 5, după care am prezentat Vorbește Lumea și acolo aveam program în fiecare zi. Era aproape imposibil în weekend să mai merg la concerte și rămăsesem însărcinată. Nu prea se putea. Mie mi se pare că dacă scoți o melodie e păcat să nu mergi să o cânți în concerte”, a mărturisit Adela Popescu în sesiunea de întrebări și răspunsuri de pe Instagram.

Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

Foto: Instagram

