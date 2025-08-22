Adela Popescu și Radu Vâlcan au împlinit 10 ani de căsnicie! Mesajul emoționant al celor doi

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împlinit un deceniu de la cununia civilă, marcând o etapă importantă din viața lor de cuplu. Cei doi actori, care au împreună trei copii și o relație considerată exemplu în lumea mondenă, și-au dorit să împărtășească cu fanii câteva momente din această zi specială.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, aniversare specială

Dimineața lor a început cu energie și bună dispoziție, iar Adela Popescu a publicat pe rețelele sociale un scurt schimb de replici cu soțul ei:

„Radu: Hai la mișcare! Eu: Nu și azi când împlinim 10 ani de la cununia civilă!! Radu: Păi, tocmai de-aia. Să împlinim și 80”.

Într-un interviu recent, actrița a povestit că începuturile relației nu au fost lipsite de incertitudini. Ea recunoaște că i-a luat ceva timp să creadă în seriozitatea intențiilor lui Radu Vâlcan.

„Chiar începutul a fost în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei”, a declarat Adela Popescu pentru Cancan.

Detalii despre relația lor

Chiar și așa, legătura lor a devenit una solidă, iar faptul că au format o familie unită le-a întărit și mai mult povestea de dragoste. În ceea ce privește aparițiile lui Radu în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, Adela Popescu a mărturisit că nu a resimțit niciodată gelozie, deși formatul show-ului presupune prezența ispitelor feminine.

„Nu. Noi geloși, chiar nu… Asta nu ni s-a întâmplat. Adică eu am mers de fiecare dată în Thailanda pentru că el m-a chemat. Pentru că noi suntem legați așa. Adică avem nevoie unul de celălalt ca să fim în siguranță, să fim în liniște, să fim prolifici ca să zic așa”, a spus ea pentru aceeași sursă.

Pentru un cuplu mereu în mișcare, vara aceasta a fost încărcată, între vacanțe, filmări, evenimente și activități acasă.

„Este o vară puțin atipică pentru că am ales să petrecem mai mult timp la Șușani, la casa noastră de aici. Și cam toate activitățile pe care le-ai menționat – prezența la evenimente, fie ele de muncă sau personale, filmări, le-am făcut pornind de aici”, a explicat Radu Vâlcan pentru Tvmania.ro.

Potrivit declarațiilor făcute de cei doi actori, se pare că secretul longevității relației lor stă în comunicare. Adela spune clar: „Comunicarea, faptul că indiferent cât ocupați am fi, ne găsim vreme să povestim toate lucrurile și să ne oferim sfaturi.”

Chiar și atunci când apar momente mai dificile, cuplul găsește modalități de a depăși obstacolele fără a lăsa tensiunea să domine:

„Niciodată nu ne-am concentrat pe momentele dificile, care au apărut atunci când unul dintre noi a fost implicat în proiecte care ne-au ținut mai mult timp plecați de acasă, spre exemplu. Le-am văzut ca pe etape și am găsit soluții, împreună, pentru a trece cât mai rapid peste ele”, completează Radu.

