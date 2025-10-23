Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă și limitele impuse băieților ei: „Am enorm de multe frici”

Adela Popescu a vorbit despre fricile ei în calitate de mamă.

  Actualizat 23.10.2025, 09:43
Adela Popescu și Radu Vâlcan
Adela Popescu a vorbit cu sinceritate despre creșterea celor trei copii pe care îi are cu soțul ei, Radu Vâlcan. 

Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă

Adela Popescu a dezvăluit că nu a fost ocolită de fricile în privința creșterii celor copiilor ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. (…) Ai responsabilitatra să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie”, a spus Adela Popescu pentru wowbiz.ro

Actrița a recunoscut că este strictă în ceea ce îi privește pe Alexandru, Andrei și Adrian și că nu le permite acestora accesul la telefon sau tabletă, în ciuda insistențelor venite din partea lor. 

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi? De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu „uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă”. Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu.

Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns.”

Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media

Adela Popescu a vorbit recent despre alegerea făcută de ea și Radu Vâlcan de a fi rezervați cu aparițiile celor trei copii ai lor pe social media.

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e clasa a doua, are opt ani. Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a spus Adela Popescu pentru viva.ro.

Adela Popescu, despre viața de familie

Adela Popescu a vorbit acum ceva vreme despre dinamica din familia ei. În vreme ce vedeta se consideră o persoană care nu intră în panică repede în fața situațiilor neașteptate, soțul ei, Radu Vâlcan, e cel mult mai protector.

„În niciun caz. Dintre noi doi, categoric Radu este mult mai posesiv, protector. Eu sunt destul de relaxată, în general. Am încredere și că noi nu putem controla lucrurile și cumva, îi înmânezi Divinității și spui: „Doamne, ai tu grijă de ei că eu nu am cum.' Spre exemplu, pleacă un copil în tabără și nu ai ce să faci. Sunt atâtea lucruri care se pot întâmpla, așa că las pe mâna lui Dumnezeu. Normal, tu clădești tot ce poți, îi hrănești sănătos, îi culci devreme, îi porti în scaunele cu centură, dar sunt atâtea lucruri pe care nu le poți controla”, a spus Adela Popescu pentru cancan.ro.

Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

