Adela Popescu și Radu Vâlcan, mărturisiri sincere după 10 ani de căsnicie: „Niciodată nu ne-am concentrat pe momentele dificile”

Radu Vâlcan și Adela Popescu sărbătoresc anul acesta un deceniu de căsnicie și o poveste de iubire începută pe platourile serialului „Iubire și onoare” (2010). Cei doi s-au cunoscut în Ruse, la vecinii bulgari, și de atunci relația lor a evoluat firesc, cu suișuri și coborâșuri, momente-cheie și provocări doar de ei știute.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, dezvăluiri din căsnicie

Între timp, familia lor s-a mărit cu trei băieți, Alexandru, Andrei și Adrian, iar aniversarea de pe 22 august, nunta de aluminiu sau tinichea, simbolizează rezistența și flexibilitatea unei relații care a trecut testul timpului. Pentru un cuplu mereu în mișcare, vara aceasta a fost încărcată, între vacanțe, filmări, evenimente și activități acasă.

„Este o vară puțin atipică pentru că am ales să petrecem mai mult timp la Șușani, la casa noastră de aici. Și cam toate activitățile pe care le-ai menționat – prezența la evenimente, fie ele de muncă sau personale, filmări, le-am făcut pornind de aici”, a explicat Radu Vâlcan pentru Tvmania.ro.

Și, chiar dacă programul ar fi putut fi obositor, cei doi s-au bucurat de fiecare moment petrecut împreună: „Și cum ne-am dat voie să ne facem programul complet diferit, nici nu am obosit. Dimpotrivă, ne-am bucurat să avem natura aproape, spațiu suficient pentru copii să se poată juca și pentru noi să facem activități diverse, de la sport, la gătit și așa mai departe.”

Potrivit declarațiilor făcute de cei doi actori, se pare că secretul longevității relației lor stă în comunicare. Adela spune clar: „Comunicarea, faptul că indiferent cât ocupați am fi, ne găsim vreme să povestim toate lucrurile și să ne oferim sfaturi.”

Chiar și atunci când apar momente mai dificile, cuplul găsește modalități de a depăși obstacolele fără a lăsa tensiunea să domine:

„Niciodată nu ne-am concentrat pe momentele dificile, care au apărut atunci când unul dintre noi a fost implicat în proiecte care ne-au ținut mai mult timp plecați de acasă, spre exemplu. Le-am văzut ca pe etape și am găsit soluții, împreună, pentru a trece cât mai rapid peste ele”, completează Radu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, confesiuni despre începutul relației lor

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit câteva detalii inedite despre debutul relației lor.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa”. (zâmbește), a mărturisit fosta prezentatoare pentru VIVA!.

„Cred că secretul nostru e că nu ne-am grăbit să punem etichete. Ne-am dat timp să ne cunoaștem, să ne încurcăm, să ne clarificăm. Și da, au fost momente în care ne-am privit și am știut că ce avem e altfel. Nu perfect, dar real. Iar azi, când ne uităm în urmă, ni se pare copleșitor și frumos cum am crescut împreună, nu doar ca parteneri, ci și ca părinți”, a subliniat Radu Vâlcan.

Citește și:

Ada Condeescu vorbește deschis despre rolul din serialul „Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN': „A fost ca un fulger'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro