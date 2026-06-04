Jennifer Aniston, noi dezvăluiri despre apariția specială a fostului soț, Brad Pitt, în serialul „Friends”

La peste 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt, Jennifer Aniston și-a adus aminte de un moment aparte din "Friends": apariția fostului său soț într-un episod devenit între timp emblematic pentru fanii serialului.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Aniston, noi dezvăluiri despre apariția specială a fostului soț, Brad Pitt, în serialul "Friends"

Jennifer Aniston a făcut un comentariu rar despre apariția fostului său soț, Brad Pitt, în serialul „Friends”, la mai bine de două decenii de la divorțul lor.

Subiectul a fost adus în discuție de Lisa Kudrow, colega ei din celebrul sitcom, în cadrul seriei „Actors on Actors” realizată de Variety.

„Când a venit Brad în serial, a fost hilar”, i-a spus Kudrow lui Aniston.

„Știu. Ce amuzant a fost”, a răspuns actrița, înainte de a aminti și alte nume celebre care au avut apariții speciale în „Friends”.

„Toate vedetele de cinema care au apărut în ‘Friends’. Brad, Bruce Willis, Julia Roberts, Isabella Rossellini. Am avut atât de mulți invitați… Sean Penn.”

Jennifer Aniston și Lisa Kudrow și-au amintit apoi de emoțiile pe care le aveau starurile de la Hollywood atunci când intrau pe platoul serialului.

„Erau mereu emoționați. Vă amintiți? Întotdeauna mi s-a părut fascinant cât de emoționați erau”, a spus Aniston.

„Da. Emoționați. Pentru că se întrebau care este tonul potrivit. Nu era teatru, era televiziune. Nu era nici film. ‘Ce este asta?’ Și era o întrebare foarte bună. Îmi amintesc că cineva m-a întrebat la un moment dat și nu știam cum să explic, așa că am spus: ‘Vorbește doar mai tare. Aceeași intenție, doar…”, a completat Kudrow.

„Doar mai tare!”, a intervenit Aniston, amuzată.

Brad Pitt a apărut în serial în 2001, într-un episod special de Ziua Recunoștinței intitulat „The One with the Rumor”. Actorul l-a interpretat pe Will Colbert, un fost coleg de liceu care făcuse parte dintr-un club numit „I Hate Rachel”, alături de Ross Geller, personajul interpretat de David Schwimmer.

Foto: PR

La momentul filmărilor, Brad Pitt și Jennifer Aniston erau căsătoriți. Cei doi au format unul dintre cele mai urmărite cupluri de la Hollywood și au fost împreună timp de cinci ani înainte de a anunța despărțirea, în 2005.

Recent, Aniston a vorbit și despre perioada dificilă a divorțului, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair. Actrița a descris despărțirea ca pe un moment extrem de vulnerabil, amplificat de atenția uriașă a presei.

„Îmi amintesc experiența în sine, care a fost destul de tulburătoare”, a declarat ea atunci. „A fost, de asemenea, o perioadă foarte vulnerabilă. Dar da, este cu siguranță un episod demn de memorii.”

Vedeta a explicat că modul în care presa trata celebritățile la acea vreme a făcut situația și mai dificilă.

„Jurnalismul de atunci părea mai degrabă un sport”, a spus Aniston. „Cred că toți am rămas cu un anumit PTSD din acea perioadă și acesta este unul dintre motivele pentru care interviurile încă mă sperie.”

Ea a numit perioada „triunghiul amoros”, în care presa „a făcut un festin” din povestea sa, a lui Pitt și a lui Jolie.

Pentru a depăși momentul, actrița spune că și-a impus un singur lucru: „Ridică-te singură de pe jos și continuă să mergi, fată.” Totuși, recunoaște că a resimțit intens impactul atenției publice: „Era o lectură atât de suculentă pentru oameni. Dacă nu aveau telenovelele lor, aveau tabloidele. E păcat că s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Și Doamne, cât de personal am luat-o.”

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Foto: Profimedia

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