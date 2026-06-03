Emil Rengle și Alejandro Fernandez, confesiuni despre începutul relației lor. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Ce m-a atras cel mai mult a fost…”

Într-un interviu acordat recent, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au făcut dezvăluiri despre modul în care s-au cunoscut.

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  de  Andreea Ilie
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Emil Rengle și Alejandro Fernandez trăiesc o poveste de dragoste tot mai solidă și au planuri serioase de viitor. Coregraful și partenerul lui de viață s-au logodit în luna aprilie a anului 2024.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, despre începutul relației lor

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, continuă să vorbească deschis despre planurile lor de viitor și despre momentul în care își vor oficializa relația. Cei doi au confirmat încă de la finalul anului 2025 că își doresc o dublă ceremonie de nuntă, programată pentru anul 2027.

Cei doi vorbesc constant și despre modul în care își împart viața profesională și personală, întrucât activează în mai multe țări. Atât Emil Rengle, cât și Alejandro Fernandez își desfășoară activitatea între România și Dubai, unde au proiecte constante.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au devenit și mai apreciați de publicul larg după participarea la emisiunea Asia Express, unde au demonstrat că formează o echipă pe cinste.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au făcut dezvăluiri despre modul în care a început povestea lor de dragoste.

„Nu ne-am cunoscut într-un context artistic, ci pe o aplicație de dating. Și nu a fost deloc ‘love at first sight’ (n. red. dragoste la prima vedere) în sensul clasic. A fost, mai degrabă, un proces. Am ieșit la date-uri luni întregi”, a mărturisit Emil Rengle pentru VIVA!.

Coregraful a povestit că a fost cucerit de felul de a fi al partenerului său și acest lucru l-a determinat să își dorească o căsătorie cu acesta.

„Alejandro este genul acela de bărbat pe care nu îl mai întâlnești atât de des, foarte politicos, „very much a true english man” (n. red. un englez în toată regula). De la gesturi simple, cum ar fi să deschidă ușa mașinii, până la faptul că reține detalii mici despre tine și le aduce înapoi în conversații… m-a cucerit treptat, dar profund. Ce m-a atras cel mai mult a fost aura lui de om bun. Și, la un moment dat, mi-a devenit foarte clar că, alături de el, pot să construiesc orice. Că putem cuceri lumea împreună.
Iar în momentul în care am simțit asta, eu am fost cel care i-a cerut mâna. Pentru că știam că vreau să fac echipă cu el până la final”, a mai spus Emil Rengle pentru sursa citată.

În ceea ce îl privește pe Alejandro, acesta a mărturisit că nu știa cine este Emil atunci când s-au cunoscut.

„A fost o experiență interesantă, sincer, la început nu știam cine e Emil. Eram în România doar de vreo patru luni când ne-am întâlnit, încă mai ocupat să mă obișnuiesc cu smântâna ca element de bază în bucătărie, nu și cu cultura celebrităților. Emil n-a fost deloc explicit în privința a ceea ce făcea si am crezut că joacă cartea ‘misteriosului’, deși a menționat că dansează, e coregraf și a călătorit mult. Dezvăluirea adevărată a venit la un festival la care m-a invitat, când lumea tot îi cerea poze. Stăteam acolo și mă gândeam: ‘Cine e omul ăsta?'”, a mărturisit Alejandro.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții

Emil Rengle și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, au făcut o schimbare de proporții în viața lor odată cu decizia de a se muta în Dubai. Acum, însă, își doresc să se concentreze și pe nunta lor, care este programată pentru vara anului viitor.

„Trebuie să ne căsătorim, dar mai avem de muncit la asta. Se tot vorbește de nunta noastră, dar problema este că la ora aceasta nu avem organizatori. Căutăm organizatori, dăm sfoară în țară acum, aici. Noi am stabilit data. Nunta va fi anul viitor, la vară. Acesta e planul”, a declarat Emil Rengle, pentru Click!.

Cei doi plănuiesc două ceremonii, ținând cont de faptul că în România nu sunt recunoscute căsătoriile între persoane de același sex. Emil Rengle a recunoscut că planificarea nunții este mult mai grea decât și-ar fi imaginat atât el, cât și partenerul său, Alejandro Fernandez. 

„Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde este legal să ne căsătorim. În România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii. Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale”, a mai dezvăluit Rengle pentru sursa citată.

Cei doi au început deja să caute persoane care să îi ajute cu planificarea evenimentului, iar un ajutor nesperat a venit din partea lui Nicole Cherry, care s-a oferit să cânte gratuit la eveniment.

„Eu cunosc câțiva organizatori de nunți buni, vă prezint și mai departe vă descurcați voi. Eu maxim pot să vă cânt la nuntă! Atât!”, a spus Nicole Cherry.

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Foto: Arhiva ELLE

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