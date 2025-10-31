Câți bani ar fi primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la Asia Express 2025

Fanii au fost luați prin surprindere după ce Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost eliminați de la Asia Express 2025.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Emil Rengle și Alejandro Fernandez
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Emil Rengle și logodnicul său, Alejandro Fernandez, sunt cei care au fost eliminați din competiția Asia Express.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit competiția Asia Express 2025

În ediția 32 din sezonul 8 Asia Express 2025, care a fost difuzată pe 29 octombrie, Anda Adam și Joseph Adam, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pornit în cursa pentru ultima șansă.

La prima misiune, concurenții au mirosit o fată și un băiat și au trebuit să le rețină parfumurile, astfel încât să găsească și alți oameni de pe stradă care au același miros. Pe unii dintre aceștia au putut să îi convingă să îi însoțească la Irina Fodor, pentru a primi aprobarea de a merge mai departe. Ulterior, s-au îndreptat către un templu tradițional Taoist, unde au descoperit cum anume se scrie numele lor în limba chineză. În cadrul probei, au fost nevoiți să îl scrie și ei, la rândul lor, cu o pensulă. 

La următoarea misiune, au ajuns într-o nouă locație, acolo unde au eliberat cele două păsări pe care le-au pus într-o colivie. Echipele au mai ajuns și la un atelier mecanic, acolo unde au încercat să monteze un scuter. Înainte de a ajunge la Irina Fodor, cea care le-a dat deznodământul, au făcut 20 de sendvișuri.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au fost primii salvați, iar ulterior Irina Fodor i-a informați pe concurenți că Emil Rengle și Alejandro Fernandez nu trec mai departe în următoarea etapă a competiției.

„Adevărul este că semifinala arată foarte bine așa cu voi acolo pe afiș și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici, alături de tine, de echipă. Toată experiența asta a fost wow, extraordinară și ne-a crescut ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici, ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine. Am fost fericiți și triști, dar asumați în toate stările noastre și cred că plecâm câștigați. Foarte câștigați, guys! Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți pentru că noi asta simțim, fericire în suflet!”, a spus Emil Rengle, vizibil emoționat că aventura lui și a logodnicului său s-a încheiat în Vietnam.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce au plecat de la Asia Express 2025

Pe Instagram, Emil Rengle a transmis un mesaj emoționant după ce el și Alejandro Fernandez au părăsit show-ul America Express.

„Drumul nostru la Asia Express se oprește aici. Mulțumim vouă, celor care ne-ați susținut, ne-ați trimis mesaje și ne-ați făcut să simțim că suntem câștigători. Nu ai premiului mare, ci ai inimilor voastre. This is not a goodbye, it’s an until next time”, a scris Emil Rengle. 

Câți bani ar fi primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la Asia Express 2025

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au rezistat 32 de zile în aventura Asia Express 2025. Potrivit cancan.ro, fiecare etapă parcursă în cadrul show-ului de la Antena 1 ar fi fost remunerată cu aproximativ 3.000 de euro per echipă. Cum Emil Rengle și Alejandro Fernandez au rezistat opt etape, suma totală s-ar ridica la 24.000 de euro.

Citește și:
Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart: „Un moment firesc al vieții'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Gina Chirilă, mesaj dureros după divorțul de Bogdan Vlădău: "Iubirea adevărată nu vine cu manipulare, frică sau jocuri de putere"
People
Gina Chirilă, mesaj dureros după divorțul de Bogdan Vlădău: "Iubirea adevărată nu vine cu manipulare, frică sau jocuri de putere"
Prințul William și Kate Middleton, victorie în instanță împotriva revistei Paris Match, după publicarea unor fotografii intime de familie
People
Prințul William și Kate Middleton, victorie în instanță împotriva revistei Paris Match, după publicarea unor fotografii intime de familie
Cum se menține Loredana Groza într-o formă fizică și psihică excelentă: "Mă ajută enorm"
People
Cum se menține Loredana Groza într-o formă fizică și psihică excelentă: "Mă ajută enorm"
Hugh Jackman și Sutton Foster, prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness
People
Hugh Jackman și Sutton Foster, prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness
Olimpia Melinte are rolul principal într-un nou film italian. Ce a dezvăluit actrița despre proiect: "O poveste impresionantă"
People
Olimpia Melinte are rolul principal într-un nou film italian. Ce a dezvăluit actrița despre proiect: "O poveste impresionantă"
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce s-a născut fiica lor, Ezra: "Suntem foarte familiști"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce s-a născut fiica lor, Ezra: "Suntem foarte familiști"
Libertatea
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Ce pensie are Elena Merișoreanu în anul 2025: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”
Ce pensie are Elena Merișoreanu în anul 2025: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
catine.ro
5 zodii cu cel mai bun horoscop pe 1 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii cu cel mai bun horoscop pe 1 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Moșii de toamnă în 2025. Tradiții, obiceiuri și rugăciuni
Moșii de toamnă în 2025. Tradiții, obiceiuri și rugăciuni
Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic
Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic
Mai multe din people
Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval continuă. Actorul aduce noi acuzații în proces
Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval continuă. Actorul aduce noi acuzații în proces
People

Noi detalii ies la iveală în bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval.

+ Mai multe
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: "O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului"
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: "O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului"
People

Nadia Comăneci a fost profund impresionată de omagiul adus la Onești.

+ Mai multe
Monica Anghel, mesaj surprinzător de pe patul de spital. Artista și-a îngrijorat fanii: "Apreciez mai mult fiecare moment"
Monica Anghel, mesaj surprinzător de pe patul de spital. Artista și-a îngrijorat fanii: "Apreciez mai mult fiecare moment"
People

Monica Anghel a transmis un mesaj din spital.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC