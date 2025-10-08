Alexandru Ion, declarații despre cererea spectaculoasă în căsătorie și planurile de viitor cu soția lui, Evelyne Vîlcu: „A fost un proces foarte lung”

Alexandru Ion a cerut-o în căsătorie pe soția lui, Evelyne Vîlcu, într-un mod fabulos.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu
Actorul Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, care e antreprenoare în domeniul cultural, s-au cunoscut pe o aplicație de dating. În luna decembrie a anului 2022, s-au logodit. Actorul și-a cerut partenera în căsătorie după un an și patru luni de relație. Alexandru Ion i-a oferit partenerei sale de viață un inel de logodnă care a avut ca sursă de inspirație un model purtat de Kate Middleton.

Alexandru Ion și-a cerut soția în căsătorie într-un mod spectaculos

Actorul Alexandru Ion și partenera lui, Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

În cadrul unui interviu, Alexandru Ion a oferit detalii inedite despre cum a planificat să o ceară în căsătorie pe Evelyne Vîlcu. Actorul a ales un loc impresionant în care să aibă acest moment important pentru ei. 

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde) Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a spus Alexandru Ion pentru VIVA!

Alexandru Ion a vorbit și despre planurile de viitor cu soția lui, Evelyne Vîlcu.

„E o vârstă la care inevitabil apar întrebări legate de familie, de extindere, de următorii pași. Cred că fiecare cuplu își definește propriul ritm și propriile repere, iar noi ne bucurăm de parcursul nostru exact așa cum e acum. Ne dorim lucruri frumoase împreună, construim constant și vorbim deschis despre multe scenarii de viitor, dar preferăm să păstrăm zona asta într-un spațiu personal, fără presiune și fără deadline-uri.”

Cum reușesc Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu să lucreze împreună 

Pe lângă povestea lor de dragoste, Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu formează o echipă și în plan profesional. Cei doi au o companie de producție de spectacole de teatru imersiv.

„Nu am avut mari surprize, noi ne completăm extraordinar de bine. Realmente, Alex este o persoană extraordinar de organizată și pe alocuri tipicară, ceea ce funcționează foarte bine. În creativitatea și haosul meu temporar intervine el. Și reușim și să delimităm acasă, să avem anumite momente în care nu mai vorbim despre muncă. După anumită oră nu ne mai întrebăm lucruri care să țină de muncă și până acum ne ținem de acest plan”, a spus Evelyne Vîlcu pentru cancan.ro.

Alexandru Ion a mai precizat că este o plăcere să lucreze alături de partenera lui. 

„Nu că am zice altceva, dacă n-ar fi așa. N-am zice: Domne, ne certăm ca chiorii întruna, ceea ce nu-i adevărat. Funcționăm foarte bine ca o echipă și asta chiar e realitatea de la firul ierbii. Nu e doar ceva ce spunem așa, că avem o cameră și un microfon în față. Chiar lucrăm foarte bine împreună și ne și face plăcere să facem asta.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
