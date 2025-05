Motivul pentru care Alexandru Ion nu a participat la Asia Express alături de soția lui, Evelyne Vîlcu: „Asta a fost concluzia”

Alexandru Ion a participat la Asia Express alături de Ștefan Floroaica. Filmările show-ului de la Antena 1 s-au încheiat și, conform zvonurilor care circulă în presa mondenă, echipa celor doi ar fi ajuns până în marea finală. Emisiunea va fi difuzată în toamnă, iar telespectatorii abia așteaptă să vadă cum s-au descurcat.

Actorul Alexandru Ion și partenera lui, Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

În cadrul unui interviu acordat recent, Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au vorbit despre cum a fost perioada în care au stat departe unul de celălalt, cât timp actorul era plecat la Asia Express.

„A fost o perioadă interesantă. Timp de două luni am fost despărțiți și concluzia a fost că l-am rugat să nu mai plece atât de mult. Deși a fost mai simplu decât mă așteptam, cred că starea de anticipație a fost mai dificilă decât perioada în sine. Dar au fost foarte multe emoții de fiecare dată când reușam să vorbim, era totul foarte intens. Dar mă bucur că a avut această experiență pentru că știu că și-a dorit-o, știu că e foarte potrivită pentru el și atunci am putut doar să fiu alături de el cât am putut mai bine”, a declarat Evelyne Vîlcu pentru cancan.ro.