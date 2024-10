Alexandru Ion, mărturisiri despre nunta cu Evelyne Vîlcu. Ce destinație au ales actorul și soția lui pentru luna de miere: „A fost exact ce ne-am dorit”

Actorul Alexandru Ion și partenera lui, Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit civil pe 19 septembrie. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au arătat fabulos la nunta lor și au atras toate privirile. Actorul a purtat un costum elegant, cu sacou alb, cămașă albă, pantaloni negri și papion, în timp ce soția lui a fost îmbrăcată într-o rochie diafană din mătase, cu umerii goi și a avut și un voal impresionant. Cei doi s-au bucurat de o nuntă de vis în compania familiei și prietenilor. Printre invitați s-au numărat și colegii de breaslă ai actorului, cum ar fi Micutzu (Cosmin Nedelcu), Alex Bogdan și soția lui, Cătălina Mihai, Andrei Niculae și Carol Ionescu.

Într-un interviu acordat recent, Alexandru Ion a vorbit despre nuntă. Actorul și soția lui sunt fericiți pentru faptul că evenimentul a ieșit așa cum au visat.

„Nu am avut nicio problemă, a fost exact ce ne-am dorit. Ne-am bucurat foarte tare că fiind o nuntă în aer liber vremea a ținut cu noi și a fost soare. Ne place să credem că invitații s-au simțit foarte bine, cert e că noi ne-am simțit foarte bine și că a ieșit așa cum ne-am imaginat”, a declarat Alexandru Ion pentru ciao.ro .

Alexandru Ion a dezvăluit că nu au respectat o serie de tradiții.

„Nu s-a furat mireasa, nu a existat dansul mirilor. Nu am avut mese separate. Au fost 2 mese foarte lungi unde au stat toți invitații. Pentru că nu am simțit că ni se potrivește (de ce nu a fost dansul mirilor, n.red). Am făcut lucrurile așa cum ne-a priit.”