Diana Bulimar, despre schimbările din viața ei de când s-a retras din gimnastică. Cu ce se ocupă acum: „Lucrurile se vor schimba un pic…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Diana Bulimar a practicat gimnastica încă de la vârsta de 4 ani, acumulând în palmares mai multe medalii și titluri europene și olimpice.

Cu ce se ocupă Diana Bulimar după ce s-a retras din gimnastică

Diana Bulimar este una dintre sportivele de top ale României, care a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale.

Diana Bulimar a fost campioană europeană (a luat aur la proba pe echipe, în 2012, la Bruxelles, iar în 2013, a primit argint la bârnă, la Moscova) și medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice în 2012. În 2016, ea s-a retras din cauza mai multor accidentări suferite.

După retragerea din gimnastică, Diana Bulimar a devenit antrenoare pentru copii, declarând în numeroase rânduri că este foarte fericită cu această activitate.

„Sunt antrenoare în momentul acesta, cred că am peste 100 de copii și vom crește numărul. Pentru că avem copii chiar și de 2 ani, pe cei care nu reușesc să se rostogolească îi punem să facă ‘sărmăluța”, îi punem pe lateral. Este Anul Nadia și lucrurile se vor schimba un pic”, a povestit Diana Bulimar, în emisiunea Fața la Joc, de la Pro TV.

Fosta gimnastă a mărturisit că anul acesta se va muta, alături de copiii pe care îi antrenează, într-o sală mult mai mare.

„Noi avem sala deasupra unui patinoar, iar acolo sunt 5 grade și din cauză că toată căldura de acolo urcă, la noi în sală sunt 25 de grade. Astfel că, ne vom muta alături și se va face o sală mult mai mare în acest an și suntem foarte încântați”, a mai zis ea.

Cum s-a schimbat relația dintre Diana Bulimar și logodnicul ei, Radu, după participarea la emisiunea Power Couple

Diana Bulimar, fosta gimnastă de performanță, și logodnicul său, Radu Dumitrache, s-au numărat printre cuplurile participante în sezonul 2 al emisiunii „Power Couple România”. Cei doi au decis să-și testeze limitele și conexiunea într-un concurs plin de provocări fizice și emoționale, alături de alte opt perechi din lumea mondenă.

Povestea lor de iubire a început neașteptat, într-o tabără de fotografie, unde Radu lucra, iar Diana era invitată. Relația lor a evoluat frumos, iar în 2024 Radu a cerut-o în căsătorie, oferindu-i un inel cu safir, inspirat de cel purtat de Prințesa Diana.

Într-un interviu acordat recent, Diana Bulimar a vorbit despre relația cu logodnicul ei și momentele mai tensionate din cuplu.

„Diana este o fată super calmă și liniștită, ați auzit bine! Doar când doarme și nici atunci nu e sigură (n.r. râde). Da, am fitilul scurt, asta recunosc la mine, dar îmi trece repede”, a spus, în glumă, gimnasta pentru FANATIK.

Logodnicul ei a mărturisit că de obicei el este cel care cedează atunci când apar discuții în contradictoriu.

„Cred că avem momente și momente. Uneori cedez eu, uneori cedează Diana. Înclin totuși balanța către mine. Am mai multă răbdare și sunt dispus să cedez mai repede decât ea”, a mărturisit Radu.

Diana Bulimar are numai cuvinte de laudă la adresa logodnicului ei.

„Radu nu a încercat niciodată să mă convingă să fac ceva și cred că asta m-a atras la el. A fost curios de viața mea, dar niciodată nu a întrebat, m-a așteptat pe mine să deschid subiectul”, a mărturisit ea.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro