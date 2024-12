Diana Bulimar, dezvăluiri din culisele emisiunii Power Couple la care a participat cu logodnicul ei: „A venit echipa de filmare cu noi până în cameră…”

Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Power Couple revine la Antena 1, la începutul anului 2025! Din 13 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!

Diana Bulimar, una dintre sportivele de top ale României, care a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale, participă la emisiune împreună cu logodnicul ei, Radu Dumitrache, fost inginer, actual DoP (Director of Photography) – Director de Imagine.

Povestea lor de dragoste a început surprinzător, când s-au întâlnit într-o tabără de fotografie, unde Radu lucra, iar Diana era invitată. Câțiva ani mai târziu, aceștia sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și pregătiți să facă următorul pas în relația lor, după ce s-au logodit.

Diana Bulimar a fost invitată alături de logodnicul ei în platoul știrilor de la Antena 1 și a vorbit despre participarea la emisiunea Power Couple.

„Când am văzut primul sezon pe TV, am zis că e foarte mișto. Dar acum, după ce am filmat sezonul 2, ne-am dat seama că e mult mai greu. Totul este la superlativ. Toate probele, toți oamenii. Eu oricum o să urlu încontinuu. Am aflat că avem frică de înălțime. Acolo am avut primul meu atac de panică din viața mea. Nu am simțit în viața mea ce am simțit în una dintre probe. O să fie un moment în care eu îi spun că e super dezordonat. Și a venit echipa de filmare cu noi până în cameră… era haos”, a povestit Diana Bulimar în cadrul Observatorului de la Antena 1.