Ce au dezvăluit Giulia Anghelescu și Vlad Huidu înainte de începerea show-ului Power Couple România: „Unii oameni merită o a doua șansă”

Relații consolidate, bazate pe încredere, experiențe trăite împreună și momente care le-au demonstrat că au alături omul potrivit. Cupluri care au depășit obstacole pe care le-au considerat importante în consolidarea a ceea ce au construit în doi. Vedete cunoscute de către toți cei de acasă care sunt mai decise ca niciodată să iasă în afara zonei de confort… cel de-al doilea sezon din Power Couple România este aproape de revenire, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea participării sunt gata să fie puse la încercări total surprinzătoare! Este vorba despre Leonard și Monica Doroftei, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Theo Zeciu și Cesima, Diana Bulimar și Radu Dumitrache, Bella Santiago și Nicu Grigore, Robert și Elena Tudor, Radu și Alexandra Bucălae, DOC și Anca Munteanu, Andrei și Andra Stoica.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu participă în emisiunea Power Couple România, prezentată de Dani Oțil. Artista și soțul ei sunt încântați de această experiență și așteaptă cu nerăbdare să vadă și reacțiile celor de acasă. Cei doi au vorbit recent despre show, înainte ca acesta să apară pe micile ecrane.

„Am primit fiecare obstacol cu brațele deschise. La noi, echilibrul este extrem de important. Prioritatea noastră este să fim cel mai bun exemplu pentru copiii noștri”, a declarat Giulia Anghelescu. „Avem foarte multe chestii în comun, avem aceleași pasiuni, a povestit Vlad Huidu. Am învățat că nu toți oamenii sunt răi și că unii oameni merită o a doua șansă”, a mai spus Giulia Anghelescu

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Antonia și Eduard Mikael.

Într-un interviu acordat recent, Giulia Anghelescu a făcut dezvăluiri despre relația cu soțul ei.

„Cred că învățăm în fiecare zi și asta este ceea ce ne leagă atât de tare în relația noastră, pentru că trebuie să îți cunoști foarte bine partenerul și trebuie să știi și că atunci când greșește, dacă greșește, trebuie să îi dai voie să învețe ceva din greșelile respective și, de ce nu, să înveți și tu. Și am învățat multe lucruri și eu și el, sunt absolut convinsă”, a mărturisit artista pentru Cancan.ro .

Întrebată care este persoana care are ultimul cuvânt în ceea ce privește luarea deciziilor importante, artista a precizat că în relația cu soțul ei există mereu un echilibru.

„Când eu, când el, încercăm să păstrăm un echilibru. Și dacă zic eu într-un fel și cred că am avut ultimul cuvânt, vine el din urmă și zice „Da, iubita mea' și atunci nu l-am avut eu pe ultimul. Dar, da, cred că într-o relație care ține de atâția ani, dacă nu am fi reușit să avem acest echilibru, cu siguranță nu am fi ajuns până aici”, a mai povestit pentru sursa citată.