Diana Bulimar, despre nunta cu Radu Dumitrache. Fosta gimnastă și partenerul ei nu au stabilit data: „Eu sunt cea colerică în relație, dar Radu mă liniștește”

Diana Bulimar, fosta gimnastă de performanță, și logodnicul său, Radu Dumitrache, sunt printre cuplurile participante în noul sezon al emisiunii „Power Couple România”, ce debutează pe 13 ianuarie la Antena 1. Cei doi îndrăgostiți, care formează un cuplu de patru ani, au decis să-și testeze limitele și conexiunea într-un concurs plin de provocări fizice și emoționale, alături de alte opt perechi din lumea mondenă.

Povestea lor de iubire a început neașteptat, într-o tabără de fotografie, unde Radu lucra, iar Diana era invitată. Relația lor a evoluat frumos, iar vara trecută, Radu a cerut-o în căsătorie, oferindu-i un inel cu safir, inspirat de cel purtat de Prințesa Diana.

Deși sunt logodiți de mai bine de jumătate de an, Diana Bulimar și Radu Dumitrache nu se grăbesc să ajungă în fața altarului. Fosta gimnastă a dezvăluit că visul ei este să aibă o nuntă pe o plajă exotică, dar data marelui eveniment rămâne încă nehotărâtă.

Retrasă din gimnastică în 2016, după șase operații care au încheiat o carieră impresionantă, Diana Bulimar este acum antrenoare pentru copii. Multipla campioană europeană și medaliată olimpică primește o rentă viageră de 6.987 lei pe lună, recunoaștere a performanțelor sale din sportul românesc.

Diana Bulimar, una dintre sportivele de top ale României, care a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale, participă la emisiune împreună cu logodnicul ei, Radu Dumitrache, fost inginer, actual DoP (Director of Photography) – Director de Imagine.

Diana Bulimar a fost invitată alături de logodnicul ei în platoul știrilor de la Antena 1 și a vorbit despre participarea la emisiunea Power Couple.

„Când am văzut primul sezon pe TV, am zis că e foarte mișto. Dar acum, după ce am filmat sezonul 2, ne-am dat seama că e mult mai greu. Totul este la superlativ. Toate probele, toți oamenii. Eu oricum o să urlu încontinuu. Am aflat că avem frică de înălțime. Acolo am avut primul meu atac de panică din viața mea. Nu am simțit în viața mea ce am simțit în una dintre probe. O să fie un moment în care eu îi spun că e super dezordonat. Și a venit echipa de filmare cu noi până în cameră… era haos”, a povestit Diana Bulimar în cadrul Observatorului de la Antena 1.