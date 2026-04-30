Pepe a dezvăluit o imagine adorabilă cu fetița lui, care s-a născut în urmă cu două săptămâni: „Fără cuvinte”

Pepe și soția lui au dezvăluit o imagine emoționantă cu fetița lor.

Zvonurile conform cărora Pepe ar urma să devină tată pentru a patra oară au circulat din luna noiembrie a anului 2025. Ulterior, a venit și confirmarea faptului că familia artistului se mărește, pentru că soția lui, Yasmine, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. 

Imagine adorabilă cu fetița lui Pepe

Pepe a dezvăluit pe rețelele de socializare că a devenit tată pentru a patra oară, chiar în a doua zi de Paște. Artistul a dezvăluit atunci pe rețelele de socializare un videoclip emoționant din spitalul în care soția lui a născut o fetiță.

La două săptămâni de când a devenit din nou tată, Pepe a dezvăluit o imagine adorabilă cu fetița lui. Artistul și soția sa au decis să protejeze intimitatea copilului, astfel că i-au acoperit chipul cu o inimioară.

„Fără cuvinte”, a scris artistul.

Fotografia este însoțită și de o melodie, ale cărei versuri reflectă fericirea pe care o simt cei doi de când familia lor s-a mărit.

„Când mâinile ni se-ntâlnesc
Sufletele se privesc
Am o viață să îți povestesc
Cât de mult te iubesc
Când mâinile ni se-ntâlnesc
Sufletele se privesc
Am o viață să îți povestesc
Cât de mult te iubesc”, au fost versurile piesei.

Ce nume au ales cei doi pentru micuță

Pepe a dezvăluit în urmă cu două săptămâni și ce nume special au ales el și soția lui pentru fetița care abia a venit pe lume.

„Hristos a Înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasmi, eroina mămică aici, și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a fost mesajul emoționant transmis de artist pe rețelele de socializare.

Pentru Pepe, acesta este al patrulea copil. Artistul mai are două fiice din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, dar și un băiețel împreună cu actuala sa soție. Cântărețul vorbește mereu despre cât de mândru este de copiii lui și ce fericit este.

Cum a început relația dintre Pepe și Yasmine

Pe 7 iunie 2024, Pepe a avut ceremonia religioasă cu partenera lui, Yasmine Pascu, la care au asistat peste 200 de prieteni și apropiați. Ceremonia religioasă a fost oficiată de mai mulți preoți în aer liber, într-un cadru de poveste, împodobit cu numeroase flori albe. Mireasa, Yasmine Pascu, a fost în centrul atenției, purtând o rochie lungă cu o crăpătură adâncă pe picior și decorată cu mulți trandafiri albi.

Pepe a vorbit deschis și despre debutul relației cu cea care acum îi este soție.

„A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: „Ce bine ne înțelegem cu ea, tati, nu rămâne la noi?!” Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Pepe pentru cancan.ro.

Citește și:
Cu ce probleme s-a confruntat Lili Sandu când și-a început cariera în lumina reflectoarelor: „Am mai rămas așa cu câteva sechele”

Cele mai vândute colecții!
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 69.98 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Precomanda - Trabant 601 de luxe Precomanda - Trabant 601 de luxe 109.8 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Alexandru Ciucu îi da replica fostei soții după declarațiile recente făcute de Alina Sorescu: "Nu le-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar..."
People
Alexandru Ciucu îi da replica fostei soții după declarațiile recente făcute de Alina Sorescu: "Nu le-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar..."
Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla
People
Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla
Diana Bulimar, despre schimbările din viața ei de când s-a retras din gimnastică. Cu ce se ocupă acum: "Lucrurile se vor schimba un pic..."
People
Diana Bulimar, despre schimbările din viața ei de când s-a retras din gimnastică. Cu ce se ocupă acum: "Lucrurile se vor schimba un pic..."
Kate Middleton și Prințul William au împlinit 15 ani de căsnicie. Fotografia de familie emoționantă
People
Kate Middleton și Prințul William au împlinit 15 ani de căsnicie. Fotografia de familie emoționantă
Carmen Grebenișan, adevărul despre viața de mamă. Cum i s-a schimbat viața de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: "S-a acumulat oboseală"
People
Carmen Grebenișan, adevărul despre viața de mamă. Cum i s-a schimbat viața de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: "S-a acumulat oboseală"
Alessandra Stoicescu, mesaj special din partea soțului ei, Sergiu Constantinescu. Prezentatoarea TV a împlinit 50 de ani: "Emoții uriașe"
People
Alessandra Stoicescu, mesaj special din partea soțului ei, Sergiu Constantinescu. Prezentatoarea TV a împlinit 50 de ani: "Emoții uriașe"
Libertatea
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Doliu în familia lui Nicolae Guță! Fratele cântărețului de manele a murit. Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță
Doliu în familia lui Nicolae Guță! Fratele cântărețului de manele a murit. Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce i-a transmis lui Răzvan Bănică: „Îți mulțumesc...”
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce i-a transmis lui Răzvan Bănică: „Îți mulțumesc...”
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ilinca Vandici, dezvăluiri sincere despre creșterea fiului ei și rolul de mamă: "Devine din ce în ce mai responsabil"
Ilinca Vandici, dezvăluiri sincere despre creșterea fiului ei și rolul de mamă: "Devine din ce în ce mai responsabil"
People

Ilinca Vandici a dezvăluit noi detalii despre fiul ei, Zian.

+ Mai multe
Soția lui Matt Damon, Luciana Barroso, a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă pe covorul roșu. De ce apariția ei a fost criticată
Soția lui Matt Damon, Luciana Barroso, a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă pe covorul roșu. De ce apariția ei a fost criticată
People

Luciana Barroso, partenera de viață a lui Matt Damon, a fost în centrul atenției la un eveniment exclusivist organizat luni la San Francisco.

+ Mai multe
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua soțului ei, Răzvan Bănică: "Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești"
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua soțului ei, Răzvan Bănică: "Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești"
People

Sandra Izbașa i-a transmis soțului ei, Răzvan Bănică, un mesaj emoționant de ziua lui de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

