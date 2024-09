Pepe, dezvăluiri despre motivul pentru care și-a mutat fiicele la o altă școală: „Sunt mândru de dorința voastră”

Pepe se bucură din plin de viața de familie și este recunoscător pentru toate realizările lui. Artistul are două fete, pe Rosa și pe Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă, și mai are un băiețel, pe nume Pepe Jr., din actuala căsătorie cu Yasmine Ody.

Pepe a decis să își mute fiicele, Rosa și Maria, la o nouă instituție privată de învățământ din București. Începutul noului an școlar, pe 9 septembrie, a fost un moment special, tatăl lor fiind prezent alături de ele în prima zi de cursuri.

Maria și Rosa au avut parte de susținerea ambilor părinți, căci și Yasmine a fost prezentă pentru a le încuraja. Pepe a împărtășit pe Facebook că fetițele sale au fost admise cu succes la noua școală și că astăzi au făcut primii pași într-un nou capitol educațional.

„Sunt mândru pentru dorința voastră de evoluție și curajul de care ați dat dovadă când ați ales mutarea la Olga Gudynn International School. Examenele de admitere au fost luate cu succes și argumentele voastre legate de timpul pierdut în trafic până acum plus luptele și răbdarea de a primi o semnătură timp de un an și jumătate sunt dovada faptului că sunteți deja mari și știți ce vreți de la viață. Ați reușit, felicitări și mult succes la învățătură!!! Vă iubește tati!!!”, a scris Pepe pe rețelele de socializare.

Pentru ciclul gimnazial, taxa lunară se ridică la 1.130 de euro, ceea ce înseamnă că, pe parcursul unui an, costul total ajunge la 13.560 de euro pentru fiecare elev, potrivit Libertatea.ro.

Pepe se descrie ca un tată permisiv, dar cu reguli bine definite. În educația fiicelor sale, el subliniază importanța responsabilității și a muncii. Relația lui Pepe cu Maria și Rosa este foarte strânsă. El a menționat că fetițele sale l-au ajutat să conștientizeze greșelile pe care le făcea în trecut și să aducă schimbări.

„Consider că e bine să responsabilizezi un copil, să simtă că are sprijinul tău în tot, dar să nu primească totul pe tavă. Da, e greu, însă am învățat să fac asta după ce am făcut câteva greșeli, evident, și tot copiii au fost cei care m-au învățat cum să acționez cu ei, atunci când nu am avut dreptate. Ele sunt responsabile și iau în serios tot ceea ce își propun, au trecut de etapa aia în care ce visează noaptea vor să se întâmple a doua zi, așa că știu că tati le îndeplinește o dorință doar dacă și ele sunt pregătite să aprecieze munca altor persoane”, a declarat Pepe pentru viva.ro.