Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au sărbătorit un an de căsnicie. Ce mesaj a transmis actorul: „Nimic nu s-a schimbat”

Actorul Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au împlinit un an de căsnicie. Concurentul de la Asia Express a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare pentru partenera lui de viață.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au împlinit un an de căsnicie

Pe Instagram, Alexandru Ion a împărtășit cu fanii lui un video care surprinde mai multe cadre speciale de la nunta lui cu Evelyne Vîlcu. Clipul a fost însoțit de un mesaj cu ocazia faptului că au împlinit un an de căsnicie.

„Un an de când ne strigăm prin casă soț și soție. În rest, nimic nu s-a schimbat. Cheers to love.”

Actorul Alexandru Ion și iubita lui, Evelyne Vîlcu, care e antreprenoare în domeniul cultural, s-au cunoscut pe o aplicație de dating. În luna decembrie a anului 2022, cei doi, s-au logodit. Actorul și-a cerut partenera în căsătorie după un an și patru luni de relație. La acea vreme, Evelyne Vîlcu a publicat o imagine pe contul ei de Instagram în care arată superbul inel primit de la iubitul ei.

Actorul Alexandru Ion și partenera lui, Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, declarații despre relația lor

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au recunoscut faptul că amândoi își doresc să își mărească familia cu un copil. Cei doi discută despre acest subiect, însă nu vor să pună presiune, iar momentan se concentrează mai mult pe carierele lor profesionale.

„E un subiect pe care îl discutăm, de care nu suntem convinși până la capăt, dar lăsăm lucrurile să se întâmple natural. Avem nici un an de la nuntă și, așa cum a evoluat relația noastră până acum, credem că într-un moment potrivit o să simțim că e pasul, dar suntem atât de entuziasmați momentan să ne ocupăm de acești „copii” pe care îi avem și anume proiectele pe care le punem în spațiul cultural, încât cred că îi mai dăm puțin timp”, a spus Evelyne Vîlcu pentru cancan.ro.

La rândul său, Alexandru Ion a precizat că vor anunța atunci când într-adevăr vor deveni părinți.

„Da, absolut, și e fără îndoială un subiect pe care îl dezbatem mai mult acasă și încercăm să nu-l dezbatem atât de mult în spațiu public, pentru că e ceva ce ține de intimitatea relației și casei noastre, dar când va fi să avem lucruri de anunțat…”

Cum reușesc Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu să lucreze împreună

Pe lângă povestea lor de dragoste, Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu formează o echipă și în plan profesional. Cei doi au o companie de producție de spectacole de teatru imersiv

„Nu am avut mari surprize, noi ne completăm extraordinar de bine. Realmente, Alex este o persoană extraordinar de organizată și pe alocuri tipicară, ceea ce funcționează foarte bine. În creativitatea și haosul meu temporar intervine el. Și reușim și să delimităm acasă, să avem anumite momente în care nu mai vorbim despre muncă. După anumită oră nu ne mai întrebăm lucruri care să țină de muncă și până acum ne ținem de acest plan.”

Alexandru Ion a mai precizat că este o plăcere să lucreze alături de partenera lui.

„Nu că am zice altceva, dacă n-ar fi așa. N-am zice: Domne, ne certăm ca chiorii întruna, ceea ce nu-i adevărat. Funcționăm foarte bine ca o echipă și asta chiar e realitatea de la firul ierbii. Nu e doar ceva ce spunem așa, că avem o cameră și un microfon în față. Chiar lucrăm foarte bine împreună și ne și face plăcere să facem asta.”

Foto: Instagram

