Actorul Alexandru Ion s-a căsătorit civil. Imagine inedită alături de soția lui: „Ne-am luat”

Actorul Alexandru Ion s-a căsătorit civil. Acesta și partenera lui, Evelyne Vîlcu, au dezvăluit vestea pe rețelele de socializare.

Alexandru Ion și partenera lui de viață, Evelyne Vîlcu, și-au luat prin surprindere urmăritorii de pe social media cu anunțul că s-au căsătorit civil. Actorul și iubita lui formează un cuplu de mai bine de un an și au planuri de viitor împreună. Alexandru Ion a fost cel care a împărtășit o fotografie alături de proaspăta lui soție, realizată chiar la Starea Civilă. În imagine, se poate observa că amândoi sunt extrem de fericiți că au făcut acest pas în viața lor.

În luna decembrie a anului 2022, Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu s-au logodit. Actorul și-a cerut partenera în căsătorie după un an și patru luni de relație. La acea vreme, Evelyne Vîlcu a publicat o imagine pe contul ei de Instagram în care arată superbul inel primit de la iubitul ei.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva vreme, Alexandru Ion a dezvăluit că el și iubita lui s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating.

„Trăiesc cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere al vieții personale și mă bucur enorm că se suprapune cu cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere al vieții profesionale. Logodnica mea nu e colegă de breaslă, e în cu totul și cu totul alt domeniu, nu are legătură cu lumea artistică sau, mă rog, are acum legătură cu lumea artistică prin asocierea cu mine. Ne-am cunoscut pe Tinder și de acolo au evoluat lucrurile”, a declarat Alexandru Ion pentru Unica.ro .

De asemenea, Alexandru Ion a oferit mai multe detalii cu privire la povestea specială din spatele inelului de logodnă. Actorul i-a oferit partenerei sale de viață o bijuterie care a avut ca sursă de inspirație un model purtat de Kate Middleton.

„Am trimis primul email pentru comanda inelului la un an și patru luni după ce ne-am cunoscut și a durat vreo 4 luni până când s-a făcut inelul. Logodna în sine s-a întâmplat la un an și 8 luni. E un inel făcut pe comandă și am lucrat mult cu Malvina Cservenschi pentru execuția acestui inel. Știam că ea menționase, la un moment dat, că e un anumit model de inel pe care l-a văzut la Kate Middleton și îi place și i-am făcut o adaptare a acelui model, pentru că știam că îi place. M-am dus la sigur”, a mai spus Alexandru Ion pentru sursa citată anterior.