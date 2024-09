Kate Middleton, dezvăluiri despre starea ei de sănătate, după ce a terminat chimioterapia: „Lupta împotriva cancerului este complexă”

„Pe măsură ce vara se încheie, nu vă pot descrie ce ușurare simt că am terminat, în sfârșit, tratamentul de chimioterapie”, spune Kate în videoclip. „Ultimele nouă luni au fost incredibil de dificile pentru noi, ca familie. Viața se poate schimba într-o clipă și am fost nevoiți să ne adaptăm într-o situație necunoscută și dificilă. Lupta împotriva cancerului este complexă, înfricoșătoare și imprevizibilă, mai ales pentru cei dragi. Te face să te confrunți cu propriile vulnerabilități într-un mod la care nu te-ai gândit niciodată și îți oferă o perspectivă nouă asupra vieții”, continuă ea.

„Această perioadă ne-a reamintit, mai presus de toate, să reflectăm și să fim recunoscători pentru lucrurile simple și esențiale din viață – să iubești și să fii iubit. Acum, obiectivul meu principal este să rămân sănătoasă. Deși am terminat chimioterapia, drumul către vindecare și recuperare completă este lung și trebuie să iau fiecare zi așa cum vine”, adaugă Kate. „Sunt totuși nerăbdătoare să mă întorc la muncă și să particip la câteva evenimente publice în următoarele luni, când voi putea.”

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL