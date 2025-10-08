Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: "Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește..."

Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă din istorie care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice, trăiește de ani buni în Statele Unite ale Americii. Acolo locuiește împreună cu soțul său, fostul gimnast Bart Conner, și fiul lor, Dylan Paul.

Nadia Comăneci, dezvăluiri despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani

Nadia Comăneci formează un cuplu alături de Bart Conner. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1976, dar s-au căsătorit de-abia două decenii mai târziu, în 1996. Au împreună un băiat, pe nume Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice.

Într-un interviu acordat recent, Nadia Comăneci a mărturisit că fiul ei s-a mutat de acasă deoarece acum studiază la facultate în Santa Monica, însă păstrează constant legătura la telefon și prin apeluri video.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă. Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semi-goluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară face time, vorbim”, a declarat Nadia Comăneci la Antena Stars.

Fosta gimnastă a mărturisit că pune mare accent pe comunicarea fizică, acesta fiind unul dintre aspectele care îi lipsesc de când fiul ei s-a mutat de acasă.

„Comunicarea fizică între persoane e foarte importantă în acest moment, mai ales cu apariția social media, ne lipsește această parte de îmbrățișări. Eu și soțul meu spunem la toată lumea: opt îmbrățișări pe zi trebuie să dai ori familiei, ori prietenilor tăi”, a spus Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci, despre preocupările fiului ei

Fiul cuplului, Dylan, a fost crescut într-un mediu profund influențat de sportul de înalt nivel, însă nu a urmat aceeași cale ca părinții săi. Într-un interviu recent acordat revistei OK! Magazine, fosta campioană a povestit despre preocupările și pasiunile lui Dylan, evidențiind faptul că acesta are înclinații diferite:

„Dylan este ambițios și hotărât în tot ceea ce își propune să facă. Cred că a moștenit aceste calități de la amândoi. Când ai doi părinți sportivi de performanță, campioni olimpici, care au aplicat și în viața de zi cu zi învățămintele din sport – organizare, disciplină, ambiție și devotament – nu cred că poți fi altfel.„

Nadia a mai spus că, deși Dylan a testat mai multe discipline sportive în copilărie, acestea nu l-au atras suficient încât să le transforme într-o carieră.

„Știu că poate mulți s-ar fi așteptat să urmeze același drum ca noi, dar sunt mândră de el că știe exact ce îi place, ce poate și ce vrea să facă mai departe. Dylan a cochetat cu mai multe sporturi, fie la școală, fie din curiozitate. Iar noi l-am încurajat să încerce orice sport îi place, pentru că știm ce beneficii are sportul în general și că sportul formează caractere puternice, chiar dacă nu îl practici neapărat la nivel de performanță.„

Tânărul și-a descoperit o altă vocație, departe de sălile de antrenament: preferă să lucreze cu mâinile, să repare și să creeze. Nadia a explicat că fiul ei a lucrat într-un atelier dedicat restaurării automobilelor de epocă, activitate care i-a adus multă satisfacție:

„Acum face sport doar ca hobby și și-a ales un drum academic diferit, pentru că îi place să construiască lucruri, să repare, să recondiționeze. A lucrat, spre exemplu, într-un atelier de recondiționat mașini retro și a fost foarte încântat.”

foto: Arhiva ELLE

