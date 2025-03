Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat filmul

Nadia Comăneci este protagonista unui documentar despre viața și cariera ei. Proiectul care va fi lansat în 2026 este regizat de Tudor Giurgiu.

Nadia Comăneci a dezvăluit pe Instagram câteva cadre din documentarul care va aborda momente importante din cariera legendei gimnasticii româneşti. Filmările au loc în perioada aceasta, iar regia proiectului e semnată de Tudor Giurgiu, care a regizat și documentarul Nasty despre viața lui Ilie Năstase.

Nadia Comăneci a oferit câteva declarații despre acest documentar.

„Sunt sigură că va ieşi un film de foarte bună calitate, un film care va fi primit aşa cum se cuvine de toţi iubitorii sportului din România şi nu numai. Am o colaborare excelentă cu domnul Tudor Giurgiu şi echipa dumnealui, iar anul viitor va fi premiera”, a spus Nadia Comăneci, potrivit orangesport.ro .

În urmă cu câteva luni, în cadrul TIFF Oradea, Tudor Giurgiu a făcut declarații despre intenția lui de a realiza un film documentar despre Nadia Comăneci. Regizorul mai spunea atunci că își dorește ca lansarea să aibă loc în anul 2026, la 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal.

„Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem cum procedăm. Dar cred că mergem mai departe. Planul ar fi ca, în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal să avem filmul gata. Dacă totul va fi bine”, a declarat Tudor Giurgiu la TIFF Oradea, conform Agerpres.