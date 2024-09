Nadia Comăneci, detalii inedite despre căsnicia de 28 de ani cu Bart Conner: „Așa am reușit să ne regăsim”

Nadia Comăneci continuă să fie și în ziua de astăzi un exemplu de perseverență și determinare datorită carierei strălucite în lumea gimnasticii. Fosta gimnastă a dezvăluit detalii inedite despre relația sa cu Bart Conner, alături de care este căsătorită de 28 de ani. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, ea a vorbit și despre fiul lor, Dylan, care a împlinit recent 18 ani.

Nadia și Bart s-au căsătorit în 1996, iar povestea lor de dragoste are rădăcini în copilărie, când s-au întâlnit pentru prima dată pe podiumul Cupei Americii. După două decenii de prietenie și o pasiune comună pentru gimnastică, relația lor s-a transformat în dragoste, iar astăzi formează un cuplu solid.

În interviu, Nadia a împărtășit momente din evoluția relației lor, subliniind cum prietenia de la început și pasiunea împărtășită pentru sport i-au unit pe parcursul anilor.

„Timp de un an după plecarea mea din România, am fost doar buni prieteni. Vorbeam foarte des la telefon. Aveam în comun pasiunea pentru gimnastică și dorința de a rămâne în această lume a sportului. Astfel că, în urma unei propuneri, am început să particip la show-uri demonstrative de gimastică, produse de Paul Ziert, antrenorul și impresarul lui Bart. Așa am reușit să ne regăsim și să ne apropiem. La un moment dat, am ajuns în Oklahoma și am început să îl ajut la academia de gimnastică. Relația noastră s-a dezvoltat în timp și astăzi sunt fericită că avem o legătură puternică și o familie minunată”, a spus Nadia Comăneci.