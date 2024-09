Kate Middleton, prima apariție publică de când a terminat chimioterapia. Cum a fost surprinsă Prințesa de Wales

Kate Middleton a făcut prima sa apariție publică după ce a anunțat că a încheiat tratamentul de chimioterapie. Prințesa de Wales, în vârstă de 42 de ani, a fost văzută duminică, 22 septembrie, participând la o slujbă alături de soțul ei, Prințul William, și alți membri ai familiei regale la Biserica Crathie Kirk, în apropiere de Castelul Balmoral, Scoția.

Kate a afișat un zâmbet discret în timp ce stătea pe locul din dreapta, în mașina condusă de William, tot în vârstă de 42 de ani. Pentru această ocazie, Prințesa a purtat o pălărie verde închis, cu boruri largi și pene pe lateral, precum și un palton din tartan maro cu carouri, în timp ce William a optat pentru un costum închis la culoare. Regele Charles și Regina Camilla au fost de asemenea fotografiați în drum spre biserică, fiecare în mașini separate.

Kate Middleton stepped out for her first public appearance alongside the royal family after announcing that she was finally cancer free.

The Princess of Wales, was spotted in the passenger seat of a car beside husband Prince William, who was driving the vehicle. In a separate… pic.twitter.com/cwEinw4fkB