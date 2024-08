Campionii olimpici la canotaj, Marian Enache și Andrei Cornea, petrecere exclusivistă la Paris cu Nadia Comăneci, Sharon Stone și Michael Phelps

Campionii olimpici la canotaj Marian Enache și Andrei Cornea, care au obținut aurul în proba de dublu vâsle masculin (M2x), au fost prezenți la unul dintre cele mai prestigioase evenimente din Paris, Gala Sports for Peace. Acest eveniment, organizat de Cinema for Peace Foundation, a avut loc la Hotelul Four Seasons George V din inima Parisului și a fost dedicat promovării valorilor olimpice, respectării drepturilor omului, fairplay-ului și toleranței în sport.

Canotorii medaliați cu aur, Marian Enache și Andrei Cornea, alături de vedete de top la Paris

Pe covorul roșu al galei au defilat, alături de sportivii români, personalități internaționale de renume, inclusiv Nadia Comăneci, Sharon Stone, și marii campioni olimpici Carl Lewis (atletism) și Michael Phelps (înot).

„A fost o desebită onoare pentru noi să fim invitați la acest eveniment prestigios și să cunoaștem personal atât de multe personalități pe care le-am admirat, de mici copii, la televizor. Onoarea a fost cu atât mai mare cu cât am fost felicitați de aceștia pentru rezultatele noastre. A fost ca un vis frumos pe care ni-l vom aminti toată viața. Cu doar câteva zile înainte să câștigăm medalia de aur chiar am urmărit câteva curse ale lui Michael Phelps și să-l cunosc personal la acest eveniment a fost foarte emoționant. A ținut să-mi atingă medalia de aur și să ne felicite pentru această performanță”, declară Marian Enache, potrivit eurosport.ro View this post on Instagram A post shared by Marian Florin (@florin.marian.enache_05) „Doar să fii în aceeași încăpere cu atât de multe staruri ale sportului este un privilegiu extraordinar pentru noi. Am avut privilegiul să o cunoaștem pe doamna Nadia Comăneci, campioana olimpică supremă, și dumneaei să ne prezinte cu mult entuziasm celor mai importante nume din sportul mondial prezente la gală. Suntem recunoscători pentru tot ce se întâmplă în viața noastră în această perioadă!”, declară Andrei Cornea.

La gala Sports for Peace, prezentată de actrița Sharon Stone, au fost recunoscuți campionii olimpici Carl Lewis și Michael Phelps pentru contribuțiile lor remarcabile în sport, alături de Echipa Olimpică a Refugiaților a Comitetului Internațional Olimpic. Un moment deosebit a avut loc atunci când sportivi din țări afectate de conflicte, precum Ucraina, Palestina, Israel și Afganistan, au fost invitați să urce pe scenă.

Gala a inclus și o licitație caritabilă, cu articole precum un colier purtat de Sharon Stone, o sesiune de antrenament cu Carl Lewis, un bilet la finala masculină de 100 de metri la atletism, o invitație la premiera mondială a filmului „Wolfs” cu Brad Pitt și George Clooney, și o întâlnire cu Bill și Hillary Clinton la World Economic Forum 2025. Fondurile strânse au fost donate către Carl Lewis Foundation și Michael Phelps Foundation.

Marian Enache și Andrei Cornea au fost singurii campioni olimpici invitați la această ediție a Galei Sports for Peace, după ce au câștigat medalia de aur în proba de dublu vâsle masculin, un succes istoric pentru canotajul românesc. În deschiderea evenimentului, Nadia Comăneci i-a menționat în discursul său, iar publicul s-a ridicat în picioare pentru a-i aplauda și a-i felicita pentru performanța lor remarcabilă.

