Irina Fodor, în lacrimi la Asia Express 2025. Gestul care a emoționant-o pe prezentatoarea TV: „Vă mulțumesc!"

Irina Fodor a izbucnit în lacrimi în timpul competiției Asia Express 2025.

Irina Fodor
În plin haos al competiției „Asia Express”, Irina Fodor a avut parte de un moment profund personal. În ediția difuzată pe 27 octombrie 2025, prezentatoarea show-ului nu și-a mai putut stăpâni emoțiile după ce a primit o scrisoare neașteptată de acasă.

Irina Fodor a izbucnit în lacrimi

Departe de familie și prieteni, Irina a fost luată prin surprindere când o femeie i-a întins o foaie împăturită cu grijă, o scrisoare scrisă de mâna fiicei sale, Diana. Cuvintele simple, dar pline de dragoste, au atins-o direct la inimă:

„Dragă mami, deși ne auzim aproape în fiecare zi la telefon și ești la curent cu tot ce se întâmplă pe acasă, am zis să îți scriu scrisoarea asta pentru că am auzit că azi primesc concurenții câte o surpriză de la cei dragi și pentru că mă bați la cap să scriu de mână, am scris eu scrisoarea asta. Te iubim mult și te așteptăm acasă. Când vii acasă vreau să îl convingi pe tati să se tundă că a început să aibă față de nebun.”

Rândurile au adus lacrimi în ochii prezentatoarei, care nu și-a ascuns dorul de familie.

„Mi-e dor de fiica mea, mi-e dor de soțul meu, mi-e dor de familia mea. Mi-e dor de casă, foarte mult! Vă mulțumesc!”, a spus Irina, vizibil emoționată.

 
 
 
 
 
Deși este obișnuită cu provocările extreme ale show-ului, Irina recunoaște că distanța față de cei dragi rămâne cel mai dificil test. Totuși, își păstrează optimismul și energia caracteristică, chiar și în cele mai neașteptate situații.

Irina Fodor, noi detalii despre Asia Express 2025

Anii trecuți, expedițiile din cadrul „Asia Express” nu au fost lipsite de provocări pentru Irina Fodor. Prezentatoarea TV s-a confruntat, în timpul filmărilor, cu o alergie solară în Mexic, iar în Indonezia cu o bacterie la stomac. De data aceasta însă, lucrurile au stat mult mai bine: sezonul 8 al show-ului a trecut fără incidente medicale.

Vedeta a explicat că și-a luat măsuri din timp pentru a-și proteja sănătatea și a găsit o formulă care a funcționat pentru ea:

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu ‘tratamentul’, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Irina Fodor.

Pentru prezentatoarea Antenei 1, sănătatea este prioritară, mai ales că filmările se desfășoară în condiții uneori extreme. Irina Fodor mărturisește că nu renunță niciodată la protecția solară și, atunci când temperaturile devin greu de suportat, apelează chiar și la o umbrelă pentru un plus de siguranță. Totuși, în acest sezon, ploaia a dominat peisajul din Filipine, lucru care i-a schimbat rutina de protecție.

Călătoriile i-au oferit Irinei și ocazia de a descoperi bucătăria locală. Curioasă din fire, nu s-a ferit să experimenteze preparate mai puțin obișnuite. Anul acesta, în Vietnam, și-a îndeplinit o dorință mai veche: să guste carne de șarpe.

„Anul ăsta am mâncat șarpe. Da, mi-am dorit foarte mult să încerc carne de șarpe, pentru că știam că în zona respectivă găsești. Și au făcut rost colegii din producție. Noi nu am ajuns neapărat în zonele în care se mânca, nu știu, în mod obișnuit, carne de șarpe. Dar se putea face rost”, a povestit prezentatoarea.

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși de sinceritatea copiilor. Cum i-au pus în dificultate în public: "Educatoarea a crezut că glumește"
Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși de sinceritatea copiilor. Cum i-au pus în dificultate în public: "Educatoarea a crezut că glumește"
Prințul William și Kate Middleton impun măsuri ferme în familia regală, pe fondul scandalurilor legate de Prințul Andrew
Prințul William și Kate Middleton impun măsuri ferme în familia regală, pe fondul scandalurilor legate de Prințul Andrew
Cum arată acum Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur. Unde a fost surprinsă tânăra
Cum arată acum Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur. Unde a fost surprinsă tânăra
Kim Kardashian, criticată după ce s-a lăudat cu cadourile extravagante primite de ziua sa de naștere. Ce i-au reproșat fanii
Kim Kardashian, criticată după ce s-a lăudat cu cadourile extravagante primite de ziua sa de naștere. Ce i-au reproșat fanii
Cum se înțelege acum Cristina Cioran cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care este condamnat la închisoare: "Indiferent cât ne-am certat..."
Cum se înțelege acum Cristina Cioran cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care este condamnat la închisoare: "Indiferent cât ne-am certat..."
Aluziile subtile făcute de Katy Perry și Justin Trudeau la adresa foștilor lor parteneri, în timpul primei apariții publice
Aluziile subtile făcute de Katy Perry și Justin Trudeau la adresa foștilor lor parteneri, în timpul primei apariții publice
Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: "E foarte multă muncă"
Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: "E foarte multă muncă"
Lili Sandu a dezvăluit dacă își dorește să se întoarcă în industria muzicală sau în actorie.

De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: "Nu voi găsi niciodată pe cineva care să..."
De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: "Nu voi găsi niciodată pe cineva care să..."
Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care a organizat-o pe rețelele de socializare, Mădălina Ghenea a vorbit și despre faptul că nu își dorește să se căsătorească.

Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: "Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie..."
Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: "Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie..."
Emily Burghelea a născut pe 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora.

