Irina Fodor, despre limitele impuse fiicei sale, Diana. Cu ce este strictă prezentatoarea: „Am monitorizat-o”

Irina Fodor a dezvăluit recent că este strictă cu fiica ei, Diana, în vârstă de 14 ani, și că i-a impus acesteia anumite limite, pe care își dorește să le respecte.

Irina Fodor, despre limitele impuse fiicei sale, Diana

În cadrul unui interviu oferit recent, Irina Fodor a recunoscut că se consideră o mamă exigentă și că își dorește ca fiica ei să respecte o serie de reguli privind expunerea la ecrane. Prezentatoarea a dezvăluit că Diana are acces limitat la telefon.

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place. I-am lăsat însă mai mult timp pentru WhatsApp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră.

În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu. Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a spus Irina Fodor pentru Click!

Irina Fodor, despre viața de familie

Cu toate că este implicată în destul de multe proiecte profesionale și este plecată din țară la filmări, Irina Fodor este o mamă implicată. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit cum este în rolul de părinte, dar și cum își crește fiica.

„Eu sunt o mamă de treabă, o mamă cumsecade, atâta timp cât respecți, totuși, un minim de reguli. Pe care nu le impun copilului pentru că n-aș vrea să se distreze (…) ci pentru că sunt niște reguli care o ajută să fie mai departe vertical ca om. Și alte reguli care o țin în siguranță”, a spus Irina Fodor la Știrile Antena Stars.

În privința educației fiicei sale, Irina Fodor păstrează un echilibru și știe când anume să impună limite și când este permisivă.

„La noi în casă este ziua și argumentarea. Păi n-avem ce să facem pentru că totul este despre „Aș vrea să fac nu știu ce…'. Culmea e că eu sunt și mediator și baubau. Nu știu cum m-am ales cu astea două”, a adăugat Irina Fodor.

Citește și:

Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro