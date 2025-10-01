Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”

Daciana Sârbu a mărturisit că toate schimbările prin care a trecut în viața personală sunt un câștig.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: "Nu am motiv să țin ceva secret, dar..."

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener

Potrivit informațiilor apărute în presă, numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a vorbit despre noua ei relație, precizând că nu a avut niciun motiv să ascundă faptul că are un nou partener.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. […] Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. […] Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu la Spynews TV.

Daciana a vorbit și despre modul în care gestionează divorțul de Victor Ponta și ce decizii au luat în beneficiul copiilor pe care îi au împreună.

„Toată experienţa noastră de viaţă ne-a pregătit pentru momente mai puţin plăcute şi suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări şi situaţii care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie şi vom fi mereu”, a mai spus Daciana Sârbu.

Antreprenoarea a mărturisit că toate schimbările prin care a trecut în viața personală sunt un câștig și privește cu optimism spre viitor.

„Cred că viaţa ne duce în situaţii în care simţi nevoie de schimbare. […] De multe ori se produce o schimbare în tine, şi dacă este în bine, cu siguranţă este un câştig”.

Daciana Sârbu are un nou iubit

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Daciana Sârbu a postat câteva imagini în care apare în compania noului său partener la un eveniment. Elegantă, într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Daciana a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, însă gestul de a se afișa oficial la brațul acestuia demonstrează că relația celor doi este una destul de puternică.

Citește și:
Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România! Ce rol vor avea în noul sezon al emisiunii: "Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că..."
People
Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România! Ce rol vor avea în noul sezon al emisiunii: "Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că..."
Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?
People
Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?
Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei
People
Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei
George Burcea ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine ar fi iubita actorului
People
George Burcea ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine ar fi iubita actorului
Oana Moșneagu dezvăluie cu ce probleme de sănătate se confruntă de mai mult timp: "Îmi întrerup tratamentul"
People
Oana Moșneagu dezvăluie cu ce probleme de sănătate se confruntă de mai mult timp: "Îmi întrerup tratamentul"
Cum arată fiul lui Joseph, soțul Andei Adam. Adolescentul va împlini în curând 18 ani
People
Cum arată fiul lui Joseph, soțul Andei Adam. Adolescentul va împlini în curând 18 ani
Libertatea
Cum a filmat-o Irina Columbeanu pe Monica Gabor. S-au întâlnit în Dubai, unde petrec timp cu Ramona
Cum a filmat-o Irina Columbeanu pe Monica Gabor. S-au întâlnit în Dubai, unde petrec timp cu Ramona
Anunțul făcut de Daciana Sârbu, după ce s-a aflat de noul iubit: „Întotdeauna am trăit în adevăr”. Ce dorință are actualul partener
Anunțul făcut de Daciana Sârbu, după ce s-a aflat de noul iubit: „Întotdeauna am trăit în adevăr”. Ce dorință are actualul partener
Vecina Ioanei Popescu, detalii despre ultima conversație cu jurnalista. Ce mărturisire îi făcuse: „Avea probleme”
Vecina Ioanei Popescu, detalii despre ultima conversație cu jurnalista. Ce mărturisire îi făcuse: „Avea probleme”
Stelian Ogică, prima reacție după ce a divorțat de Alexandra, soția cu peste 30 de ani mai mică decât el: „Presezi omul”
Stelian Ogică, prima reacție după ce a divorțat de Alexandra, soția cu peste 30 de ani mai mică decât el: „Presezi omul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
catine.ro
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Mai multe din people
Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul "dureroasei" bătălii pentru custodia copiilor cu fostul soț, Guy Ritchie
Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul "dureroasei" bătălii pentru custodia copiilor cu fostul soț, Guy Ritchie
People

Madonna a vorbit sincer și deschis despre cele mai dureroase momente din viața ei.

+ Mai multe
Alina Pușcaș, despre prima zi de facultate. Prezentatoarea TV este din nou studentă: "Sunt curioasă"
Alina Pușcaș, despre prima zi de facultate. Prezentatoarea TV este din nou studentă: "Sunt curioasă"
People

Alina Pușcaș s-a întors la studii și le-a povestit fanilor cum a decurs prima zi de facultate.

+ Mai multe
Cătălin Bordea, mesaj neașteptat pentru Livia într-o emisiune TV. Ce i-a transmis fostei soții
Cătălin Bordea, mesaj neașteptat pentru Livia într-o emisiune TV. Ce i-a transmis fostei soții
People

Cătălin Bordea i-a transmis un mesaj neașteptat fostei sale soții, Livia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC