Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. De ce se consideră vinovat de eșecul căsătoriei: "Merită mai mult decât puteam eu să-i ofer..."

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu

Într-un nou interviu, Victor Ponta a vorbit în termeni laudativi despre fosta lui soție, Daciana Sârbu, declarând că se consideră vinovat pentru eșecul căsătoriei sale.

„Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai dificile și, ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%. (…) E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer!”, a declarat Victor Ponta, în cadrul unei emisiuni, citat de Spynews.ro.

Politicianul a mărturisit că se preocupă în continuare de educația și creșterea celor două fetițe pe care le are cu Daciana Sârbu.

„În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei sunt principala mea responsabilitate”, a subliniat acesta pentru sursa citată.

Victor Ponta a făcut unele dezvăluiri și despre noua lui relație, dezvăluind cum a cunoscut-o pe actuala lui parteneră.

„O să fie cunoscută și n-o să-i prindă bine, așa mai bine o protejez. (…) Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf!”, explică Victor Ponta.

Daciana Sârbu, confesiuni despre divorțul de Victor Ponta

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sărbu a vorbit cu sinceritate despre divorțul de Victor Ponta.

„Nu e niciodată ușor să vorbești despre finalul unei relații. A fost un proces lent, dar uneori oamenii ajung să meargă în direcții diferite. Am avut multe conversații oneste și, într-un final, am înțeles că e mai bine să ne oferim libertatea de a fi noi în afara cuplului. (…) Am învățat că dezechilibrul nu apare brusc, ci în mici renunțări zilnice – la tine, la nevoile tale, la ceea ce te definește”., a povestit antreprenoarea pentru VIVA!.

În ceea ce privește lecțiile pe care le-a învățat după divorț, fosta politiciană a mărturisit că nu consideră divorțul ca fiind un eșec.

„Că nu trebuie să te pierzi pe tine ca să iubești pe altcineva. Că, uneori, iubirea înseamnă și a ști când să pleci. Am învățat să fiu blândă cu mine, să nu mă judec pentru eșecuri, ci să le privesc ca pe niște trepte spre o versiune mai bună a mea”, a mai spus ea.

Cum le-au spus Daciana Sârbu și Victor Ponta copiilor că vor divorța

Daciana Sârbu a povestit recent, în cadrul unui interviu, că ea și Victor Ponta nu au luat brusc decizia de a divorța, astfel că au avut timp pentru a discuta cu fiicele lor despre schimbarea care va avea loc în viața lor. Antreprenoarea a menționat că ea și fostul premier au în prezent o relație civilizată.

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. pentru fiicele lor), nu au simțit o schimbare. Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a spus Daciana Sârbu la Știrile Antena Stars, conform spynews.ro.

În 2020, Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat-o pe nume Maria, care atunci avea 6 ani. Înainte de a face acest pas, antreprenoarea și politicianul s-au consultat cu Irina, fiica pe care o au împreună, și cu Andrei, băiatul pe care Victor Ponta îl are din mariajul anterior. Procesul birocratic nu a fost deloc simplu. A fost nevoie de doi ani pentru evaluare, dar trecerea pe lista pentru copiii greu adoptabili a grăbit întâlnirea cu Maria.

„Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria.”

