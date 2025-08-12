Daciana Sârbu, confesiuni emoționante despre Maria, fetița pe care a adoptat-o în 2020: "Începusem să mă îndoiesc că sunt o mamă bună şi am avut momente atât de la limită..."

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu, confesiuni emoționante despre adopția Mariei

Daciana Sârbu a vorbit recent despre experiența emoționantă a adopției unei fetițe din sistemul de protecție socială, eveniment care a schimbat profund familia ei. Acum cinci ani, ea și fostul premier Victor Ponta au adus-o acasă pe Maria, o fetiță de 6 ani cu probleme de sănătate și un trecut dificil.

Daciana a povestit că și-a dorit dintotdeauna să adopte un copil. Ea a mărturisit că inițial părerile au fost împărțite, ea dorindu-și băiat, iar fiica ei, Irina, o surioară.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fac asta (să adopte, n. red.), am simţit tot timpul că sunt binecuvântată. Evident că viaţa e complicată şi nu m-am ferit niciodată de la a munci, nici de lupta asta continuă, dar am simţit că am avut tot timpul această mână protectoare şi permanent am simţit că trebuie să dau înapoi aşa. Am hotărât împreună toţi 4, inclusiv Andrei (băiatul din prima căsătorie a lui Victor Ponta, n.red.), şi fără acordul lor nu am fi făcut acest pas”, a povestit Daciana în podcastul „Shero” al jurnalistei Alessandra Stoicescu.

Antreprenoarea a mărturisit că a fost norocoasă că întreaga ei familie a fost de acord cu adopția Mariei.

„Era cumva momentul, aveam multă iubire de oferit, eram şi într-un echilibru. Eu mi-am dorit foarte mult să fac asta şi am spus că un alt copil pe cale naturală nu-mi mai doresc şi aşa am luat decizia. Irina şi-a dorit foarte mult să fie fată şi evident că am ţinut cont de părerea şi dorinţa ei, eu mi-am dorit să fie băiat, dar am cedat, iar Andrei a zis că el o să-i dea camera lui, că oricum pleca la facultate. Şi atunci am început procesul, care n-a fost nici uşor, nici scurt, dar care n-are cum să fie altfel, pentru că procesul în sine te pregăteşte psihologic pentru ce urmează”, a mai spus ea.

Daciana Sârbu a mărturisit că procesul de adopție nu este deloc ușor și este traumatizant pentru un copil.

„Maria nu s-a înţeles cu bunica familiei şi nu au mai vrut-o. Ori ea când trece prin procesul ăsta, normal că, atunci când a ajuns la noi în familie, a fost convinsă că se va întâmpla la fel, era pregătită pentru asta şi cumva ne şi provoca să ajungem în punctul ăla, să o ducem înapoi şi să nu se mai chinuie. Şi întreba permanent: „Şi când mă duceţi înapoi?”. Deci acest termen de 30 de zile e absolut inuman, dar dincolo de asta tot procesul este absolut necesar, pentru că dacă citeşti şi eşti atent la tot ce ţi se povesteşte sunt exact etapele din aceste prezentări şi discuţii, etape foarte complicate şi grele şi ţi se spune permanent că te va schimba, te va răvăşi şi te va provoca şi vei trăi alături de acest copil şi traumele lui, pe lângă faptul că îţi activează şi traumele tale sau îţi apasă nişte butoane pe care nu ştiai că le ai. Eu începusem să mă îndoiesc că sunt o mamă bună şi am avut momente atât de la limită, încât am zis „Da, e clar că eşuez, că nu pot şi nu o să pot”. Dar atunci când nu mai puteam eu, prelua Victor şi gestiona, nu trecea mult până să ajungă şi el în punctul în care să zică că nu mai poată… Ne completam”, a mai dezvăluit Daciana.

Cum le-au spus Daciana Sârbu și Victor Ponta copiilor că vor divorța

Daciana Sârbu a povestit recent, în cadrul unui interviu, că ea și Victor Ponta nu au luat brusc decizia de a divorța, astfel că au avut timp pentru a discuta cu fiicele lor despre schimbarea care va avea loc în viața lor. Antreprenoarea a menționat că ea și fostul premier au în prezent o relație civilizată.

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. pentru fiicele lor), nu au simțit o schimbare. Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a spus Daciana Sârbu la Știrile Antena Stars, conform spynews.ro.

