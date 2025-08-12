Daciana Sârbu, confesiuni emoționante despre Maria, fetița pe care a adoptat-o în 2020: „Începusem să mă îndoiesc că sunt o mamă bună şi am avut momente atât de la limită…”

Daciana Sârbu a vorbit recent despre experiența emoționantă a adopției unei fetițe din sistemul de protecție socială, eveniment care a schimbat profund familia ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Daciana Sârbu, confesiuni emoționante despre Maria, fetița pe care a adoptat-o în 2020: "Începusem să mă îndoiesc că sunt o mamă bună şi am avut momente atât de la limită..."

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu, confesiuni emoționante despre adopția Mariei

Daciana Sârbu a vorbit recent despre experiența emoționantă a adopției unei fetițe din sistemul de protecție socială, eveniment care a schimbat profund familia ei. Acum cinci ani, ea și fostul premier Victor Ponta au adus-o acasă pe Maria, o fetiță de 6 ani cu probleme de sănătate și un trecut dificil.

Daciana a povestit că și-a dorit dintotdeauna să adopte un copil. Ea a mărturisit că inițial părerile au fost împărțite, ea dorindu-și băiat, iar fiica ei, Irina, o surioară.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fac asta (să adopte, n. red.), am simţit tot timpul că sunt binecuvântată. Evident că viaţa e complicată şi nu m-am ferit niciodată de la a munci, nici de lupta asta continuă, dar am simţit că am avut tot timpul această mână protectoare şi permanent am simţit că trebuie să dau înapoi aşa. Am hotărât împreună toţi 4, inclusiv Andrei (băiatul din prima căsătorie a lui Victor Ponta, n.red.), şi fără acordul lor nu am fi făcut acest pas”, a povestit Daciana în podcastul „Shero” al jurnalistei Alessandra Stoicescu.

Antreprenoarea a mărturisit că a fost norocoasă că întreaga ei familie a fost de acord cu adopția Mariei.

„Era cumva momentul, aveam multă iubire de oferit, eram şi într-un echilibru. Eu mi-am dorit foarte mult să fac asta şi am spus că un alt copil pe cale naturală nu-mi mai doresc şi aşa am luat decizia. Irina şi-a dorit foarte mult să fie fată şi evident că am ţinut cont de părerea şi dorinţa ei, eu mi-am dorit să fie băiat, dar am cedat, iar Andrei a zis că el o să-i dea camera lui, că oricum pleca la facultate. Şi atunci am început procesul, care n-a fost nici uşor, nici scurt, dar care n-are cum să fie altfel, pentru că procesul în sine te pregăteşte psihologic pentru ce urmează”, a mai spus ea.

Daciana Sârbu a mărturisit că procesul de adopție nu este deloc ușor și este traumatizant pentru un copil.

„Maria nu s-a înţeles cu bunica familiei şi nu au mai vrut-o. Ori ea când trece prin procesul ăsta, normal că, atunci când a ajuns la noi în familie, a fost convinsă că se va întâmpla la fel, era pregătită pentru asta şi cumva ne şi provoca să ajungem în punctul ăla, să o ducem înapoi şi să nu se mai chinuie. Şi întreba permanent: „Şi când mă duceţi înapoi?”. Deci acest termen de 30 de zile e absolut inuman, dar dincolo de asta tot procesul este absolut necesar, pentru că dacă citeşti şi eşti atent la tot ce ţi se povesteşte sunt exact etapele din aceste prezentări şi discuţii, etape foarte complicate şi grele şi ţi se spune permanent că te va schimba, te va răvăşi şi te va provoca şi vei trăi alături de acest copil şi traumele lui, pe lângă faptul că îţi activează şi traumele tale sau îţi apasă nişte butoane pe care nu ştiai că le ai. Eu începusem să mă îndoiesc că sunt o mamă bună şi am avut momente atât de la limită, încât am zis „Da, e clar că eşuez, că nu pot şi nu o să pot”. Dar atunci când nu mai puteam eu, prelua Victor şi gestiona, nu trecea mult până să ajungă şi el în punctul în care să zică că nu mai poată… Ne completam”, a mai dezvăluit Daciana.

Cum le-au spus Daciana Sârbu și Victor Ponta copiilor că vor divorța

Daciana Sârbu a povestit recent, în cadrul unui interviu, că ea și Victor Ponta nu au luat brusc decizia de a divorța, astfel că au avut timp pentru a discuta cu fiicele lor despre schimbarea care va avea loc în viața lor. Antreprenoarea a menționat că ea și fostul premier au în prezent o relație civilizată. 

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. pentru fiicele lor), nu au simțit o schimbare. Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a spus Daciana Sârbu la Știrile Antena Stars, conform spynews.ro

Citește și:
Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Meghan Markle și Prințul Harry reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce presupune, însă, noul contract: "Le salvează reputația..."
People
Meghan Markle și Prințul Harry reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce presupune, însă, noul contract: "Le salvează reputația..."
Schimbări majore pentru Irina Fodor. Casa prezentatoarei TV, transformată în șantier: "Fodor nu a vrut"
People
Schimbări majore pentru Irina Fodor. Casa prezentatoarei TV, transformată în șantier: "Fodor nu a vrut"
Jennifer Aniston, mărturisiri rare despre divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă atât de vulnerabilă”
People
Jennifer Aniston, mărturisiri rare despre divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă atât de vulnerabilă”
Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces în instanță. Ce sumă trebuie să plătească Antenei 1
People
Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces în instanță. Ce sumă trebuie să plătească Antenei 1
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, primele fotografii de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor: "Această zi a însemnat foarte mult pentru noi"
People
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, primele fotografii de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor: "Această zi a însemnat foarte mult pentru noi"
Momente neplăcute pentru Lidia Buble în vacanță la Monaco. Ce a povestit artista: "Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic..."
People
Momente neplăcute pentru Lidia Buble în vacanță la Monaco. Ce a povestit artista: "Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic..."
Libertatea
Cum arată Andreea Marin în colanți, cu abdomenul la vedere. Secretul pentru a se menține în formă la 50 de ani: „Înainte aveam 20 de kilograme în plus”
Cum arată Andreea Marin în colanți, cu abdomenul la vedere. Secretul pentru a se menține în formă la 50 de ani: „Înainte aveam 20 de kilograme în plus”
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Cum a fost jignită Oana Roman. Vedeta a răbufnit când a citit mesajele. „E plin de oameni bolnavi”
Cum a fost jignită Oana Roman. Vedeta a răbufnit când a citit mesajele. „E plin de oameni bolnavi”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”
Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Victor Ponta a făcut anunțul anului în urmă cu doar câteva minute: ”Tocmai au scăzut toate...”. Ce a făcut public i-a înfuriat pe absolut toți românii. Numele lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan sunt acum pe buzele absolut tuturor
Victor Ponta a făcut anunțul anului în urmă cu doar câteva minute: ”Tocmai au scăzut toate...”. Ce a făcut public i-a înfuriat pe absolut toți românii. Numele lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan sunt acum pe buzele absolut tuturor
catine.ro
Ce carte de vacanță ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce carte de vacanță ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să nu-ți transformi copilul într-o persoană narcisistă. Sfaturile specialiștilor
Cum să nu-ți transformi copilul într-o persoană narcisistă. Sfaturile specialiștilor
Jennifer Lopez, acoperită cu gandaci pe scenă. Reacția divei face înconjurul lumii
Jennifer Lopez, acoperită cu gandaci pe scenă. Reacția divei face înconjurul lumii
Mai multe din people
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune
People

Oana Monea participă la Insula Iubirii 2025 în calitate de ispita feminină supremă, lucru care i-a adus numeroase critici pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut la întoarcere
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut la întoarcere
People

Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au avut parte de o surpriză la întoarcerea cu trenul în București.

+ Mai multe
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere. Soția lui Piero Ferrari, strălucitoare într-o rochie glam
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere. Soția lui Piero Ferrari, strălucitoare într-o rochie glam
People

Romina Gingașu și-a sărbătorit la Monaco ziua de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC