Daciana Sârbu, confesiuni despre divorțul de Victor Ponta și lecția pe care a învățat-o după despărțire: "Am avut multe conversații oneste și, într-un final, am înțeles că..."

În ultima perioadă, au circulat în spațiul public speculații conform cărora Daciana Sârbu și Victor Ponta ar fi divorțat în secret. Cu toate acestea, cei doi au confirmat despărțirea cu doar câteva luni în urmă.

Daciana Sârbu, confesiuni despre divorțul de Victor Ponta

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sărbu a vorbit cu sinceritate despre divorțul de Victor Ponta.

„Nu e niciodată ușor să vorbești despre finalul unei relații. A fost un proces lent, dar uneori oamenii ajung să meargă în direcții diferite. Am avut multe conversații oneste și, într-un final, am înțeles că e mai bine să ne oferim libertatea de a fi noi în afara cuplului. (…) Am învățat că dezechilibrul nu apare brusc, ci în mici renunțări zilnice – la tine, la nevoile tale, la ceea ce te definește”., a povestit antreprenoarea pentru VIVA!.

În ceea ce privește lecțiile pe care le-a învățat după divorț, fosta politiciană a mărturisit că nu consideră divorțul ca fiind un eșec.

„Că nu trebuie să te pierzi pe tine ca să iubești pe altcineva. Că, uneori, iubirea înseamnă și a ști când să pleci. Am învățat să fiu blândă cu mine, să nu mă judec pentru eșecuri, ci să le privesc ca pe niște trepte spre o versiune mai bună a mea”, a mai spus ea.

Ce planuri are Daciana Sârbu pentru această vară

Daciana a dezvăluit recent care sunt planurile pe care le are în această vară alături de cele două fiice ale sale, Irina și Maria.

„Cu siguranță la soare și la mare. Și probabil într-un oraș împreună cu fetele. Sigur, le-am promis că merg cu ele, ori la un parc de distracții, ori să găsim o atracție”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Fosta politiciană este mândră de schimbările din viața ei, mai ales că acum este antreprenor de succes.

„Cred că mereu avem lucruri de învățat și lecții pe care ni le oferă un context, o persoană din viața noastră. Așa cred că am trecut și prin lecția umilinței, apropo de viața politică. În business am învățat că trebuie să te pregătești și să ai toate temele făcute ca să nu te ia prin surprindere tot felul. (…) Eu cred că nu e niciodată târziu să o iei de la zero. Dacă faci ceva cu pasiune, cumva este motorul pe care îl ai atunci când e greu. Că e greu și să o iei de la capăt și să începi un domeniu nou și să faci școală la 40 de ani, cum am făcut eu școala de patiserie. Dar pasiunea și faptul că nu renunț au fost principalii piloni.”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Daciana Sârbu și Victor Ponta, prima apariție împreună după separare

Victor Ponta și Daciana Sârbu au fost surprinși împreună în premieră după despărțire, cu ocazia unui moment special din viața fiicei lor adoptive, Maria. Cei doi părinți au fost prezenți la serbarea de final de an a clasei a III-a, marcând un eveniment emoționant în familie. Zâmbitori și vizibil mândri, foștii parteneri au demonstrat că, dincolo de separare, rolul de părinți rămâne o prioritate comună.

Momentul, petrecut în curtea școlii, decorată festiv cu baloane în nuanțe de alb, albastru și verde, a fost imortalizat în mai multe fotografii distribuite online. Victor Ponta și Daciana Sârbu au participat discret, dar activ, la festivitățile dedicate elevilor. Gestul lor a fost apreciat de internauți, care au remarcat maturitatea cu care cei doi gestionează co-parentingul.

Victor Ponta a publicat pe pagina sa de Facebook imagini de la serbare, însoțite de un mesaj cu o notă personală și profundă:

„Am rămas de modă veche: încă mai cred că școala și educația sunt cele mai importante daruri pentru un copil! Azi am sărbătorit-o pe Maria și, încă o dată, am realizat cât de grea și cât de importantă este meseria de profesor (învățător, educator). Le mulțumim din inimă celor care ne ajută în acest efort uriaș, dar esențial pentru viitorul copiilor noștri. Educația este prioritatea absolută pentru părinți — din păcate, nu și pentru Statul Român. Sunt sigur că le va folosi toată viața (chiar dacă NU în politica din România)! We all love you, Maria”.

Într-una dintre imagini, Daciana Sârbu apare alături de Maria, radiind de fericire. Îmbrăcată într-o rochie lungă cu imprimeuri florale și purtând o coroniță de flori, fosta europarlamentară își încurajează fiica, care poartă uniforma școlii: fustă bleumarin, pantofi sport colorați și o pălărie de paie. Zâmbetul larg al Mariei vorbește de la sine despre conexiunea puternică dintre mamă și copil.

O altă fotografie surprinsă în sala de clasă îl înfățișează pe Victor Ponta stând lângă Maria, la o bancă, în fața unor dulapuri decorate cu steluțe galbene. Îmbrăcat lejer, în cămașă albă, fostul premier ține câteva cărți în mâini, în timp ce Maria poartă cu mândrie o medalie tricoloră și diploma de absolvire.

sursa: Facebook/ Victor Ponta

Chiar dacă drumurile lor s-au separat din punct de vedere personal, Victor Ponta și Daciana Sârbu continuă să fie alături de fiica lor și să susțină educația ca pilon esențial în viața copilului.

foto: Arhiva ELLE

