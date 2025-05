Daciana Sârbu, confesiuni emoționante despre cele două fiice ale ei, Irina și Maria. Care sunt aspectele care o îngrijorează: "Nu sunt pregătită. Nu vreau să mă gândesc. Refuz..."

În ultima perioadă, au circulat în spațiul public speculații conform cărora Daciana Sârbu și Victor Ponta ar fi divorțat în secret. Cu toate acestea, cei doi au confirmat despărțirea cu doar câteva luni în urmă.

Daciana Sârbu și Victor Ponta sunt părinții a doi copii adorabili: Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Cele două fiice, Irina și Maria, sunt acum sub tutela Dacianei Sârbu. Politicianul mai are un băiat, Andrei, dintr-o relație precedentă.

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a vorbit pasiunile pe care le au cele două fiice ale sale.

Irina este încă la liceu și nu s-a hotărât încă ce domeniu vrea să studieze mai departe, însă se bucură de sprijinul necondițional al părinților.

Victor Ponta a fost invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D și a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Daciana Sârbu, după 19 ani de căsătorie.

„Am zis că m-am pregătit pentru acest sector, era singurul… Haideți s-o luăm așa totuși, că aici e subiectul ăla dificil pe care trebuie să-l tratez. Și Roxana, și sigur Daciana, pe care o cunoașteți foarte bine mai ales… o femeie extraordinară, care normal că își dorește de la un bărbat 100%, nu poate să-și dorească 90% sau 80% sau 70%. Dacă eu n-am fost în stare să ofer 100%, am luat o decizie comună, în care însă cei mai importanți sunt copiii. În continuare, pentru noi nu există ceva mai important decât Andrei, Irina și Maria. Viața privată am încercat să o țin cât pot de mult dincolo de reflectoare, pentru că cei care au suferit cel mai mult au fost cei din jurul meu. Așa încât o să vedeți la următoarea emisiune la care mă chemați că o să mă țin de promisiune, în sensul în care n-o să vorbesc prea mult despre viața mea privată și o să încerc să-i protejez pe toți cei dragi, de-a lungul întregii mele vieți, cu toate puterile mele.”, a povestit politicianul.