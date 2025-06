Daciana Sârbu, confesiuni despre schimbările din viața ei după divorțul de Victor Ponta: „Nu e niciodată târziu să o iei de la zero”

În ultima perioadă, au circulat în spațiul public speculații conform cărora Daciana Sârbu și Victor Ponta ar fi divorțat în secret. Cu toate acestea, cei doi au confirmat despărțirea cu doar câteva luni în urmă.

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sărbu a vorbit despre planurile pe care le are în această vară alături de cele două fiice ale sale, Irina și Maria.

Fosta politiciană este mândră de schimbările din viața ei, mai ales că acum este antreprenor de succes.

„Cred că mereu avem lucruri de învățat și lecții pe care ni le oferă un context, o persoană din viața noastră. Așa cred că am trecut și prin lecția umilinței, apropo de viața politică. În business am învățat că trebuie să te pregătești și să ai toate temele făcute ca să nu te ia prin surprindere tot felul. (…) Eu cred că nu e niciodată târziu să o iei de la zero. Dacă faci ceva cu pasiune, cumva este motorul pe care îl ai atunci când e greu. Că e greu și să o iei de la capăt și să începi un domeniu nou și să faci școală la 40 de ani, cum am făcut eu școala de patiserie. Dar pasiunea și faptul că nu renunț au fost principalii piloni.”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au fost surprinși împreună în premieră după despărțire, cu ocazia unui moment special din viața fiicei lor adoptive, Maria. Cei doi părinți au fost prezenți la serbarea de final de an a clasei a III-a, marcând un eveniment emoționant în familie. Zâmbitori și vizibil mândri, foștii parteneri au demonstrat că, dincolo de separare, rolul de părinți rămâne o prioritate comună.

Momentul, petrecut în curtea școlii, decorată festiv cu baloane în nuanțe de alb, albastru și verde, a fost imortalizat în mai multe fotografii distribuite online. Victor Ponta și Daciana Sârbu au participat discret, dar activ, la festivitățile dedicate elevilor. Gestul lor a fost apreciat de internauți, care au remarcat maturitatea cu care cei doi gestionează co-parentingul.

Victor Ponta a publicat pe pagina sa de Facebook imagini de la serbare, însoțite de un mesaj cu o notă personală și profundă:

„Am rămas de modă veche: încă mai cred că școala și educația sunt cele mai importante daruri pentru un copil! Azi am sărbătorit-o pe Maria și, încă o dată, am realizat cât de grea și cât de importantă este meseria de profesor (învățător, educator). Le mulțumim din inimă celor care ne ajută în acest efort uriaș, dar esențial pentru viitorul copiilor noștri. Educația este prioritatea absolută pentru părinți — din păcate, nu și pentru Statul Român. Sunt sigur că le va folosi toată viața (chiar dacă NU în politica din România)! We all love you, Maria”.