Daciana Sârbu, surpriză pentru fiica ei cea mică. Maria a împlinit 11 ani

Daciana Sârbu a organizat o petrecere surpriză pentru fiica ei, Maria, de ziua ei de naștere.

Familia Dacianei Sârbu a avut un motiv special de bucurie: Maria, fiica pe care antreprenoarea a adoptat-o în urmă cu câțiva ani, a împlinit 11 ani. Micuța a fost răsfățată cu cadouri, atenții și o surpriză pregătită cu multă dragoste de mama ei.

Daciana Sârbu, petrecere surpriză pentru Maria

Ziua de naștere a Mariei a fost sărbătorită cu o petrecere ca-n povești. Fetița s-a bucurat de un tort spectaculos, decorat cu numele ei, pisicuțe jucăușe și ghemuri de ață colorate. Printre darurile primite s-au numărat plastilină, puzzle-uri, haine și cărți, toate alese pe gustul ei.

Daciana Sârbu i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, alături de o fotografie cu fetița aniversată:

„La mulți ani, copil nǎscut din inimă! Te iubim”.

Daciana Sârbu a povestit că momentul adopției a fost unul de mare împlinire sufletească:

„Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria”, a declarat Daciana Sârbu.

Procesul de adopție nu a fost deloc ușor, însă a adus fericirea dorită:

„Este normal să dureze pentru că se explică în ce situații poți să te afli. Nu este ușor. Ți se spune tot ce poate fi mai rău ceea ce este foarte bine, este extraordinar. Mulți nu se așteaptă la ce urmează. Tocmai de aceea există acest proces, există psihologi care te pregătesc pentru adopție înainte de orice. Procesul se finalizează cu acest atestat pe care poți să îl primești sau nu. Experiența celor ce evaluează îi poate duce la concluzia că o familie nu este pregătită și sunt sigură că s-a întâmplat”, a explicat ea.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au decis să adopte-o pe Maria în 2020, iar de atunci micuța face parte dintr-o familie unită și plină de afecțiune. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana și Victor Ponta au divorțat

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020.

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Daciana Sârbu a postat câteva imagini în care apare în compania noului său partener la un eveniment. Elegantă, într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de antreprenoare confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Foto: Arhiva ELLE

