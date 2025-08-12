Schimbări majore pentru Irina Fodor. Casa prezentatoarei TV, transformată în șantier: „Fodor nu a vrut”

După o vacanță de relaxare, Irina Fodor s-a întors acasă direct într-un șantier. Vedeta emisiunii Asia Express a hotărât că este momentul să renoveze două băi din locuința ei, iar lucrările tocmai au început.

Irina Fodor a început renovările în casă

Irina și Răzvan formează un cuplu solid de peste zece ani și au împreună o fetiță, iar familia lor este una dintre cele mai iubite din showbiz. Deși și-a dorit să se odihnească în vacanță, realitatea a fost alta la întoarcere.

„Poate vă întrebați de ce nu mai dau niciun semn de când m-am întors din vacanță, sau poate nu vă întrebați, oricum nu contează pentru că am de gând să vă spun. Am picat din vacanță, din liniște, din relaxare, direct în șantier. Nu e vina nimănui, ba chiar e mai mult vina mea. Fodor nu a vrut. Acum, ce să zic, regretăm amândoi. Glumesc, nu regretăm, dar știți cum e, când faci schimbări prin casă saci, praf, moloz. Mi-am dorit foarte mult să renovăm două băi și sper ca această ocazie să nu îl facă pe Fodor să mă trimită înapoi la mama mea, la Buzău.”, a mărturisit Irina.

Prezentatoarea glumește și speră că decizia sa nu va provoca reacții drastice din partea soțului, care nu s-a arătat foarte încântat de schimbările din casă.

„Fodorică, zi-le oamenilor exact ce părere ai despre renovările mele.”, l-a provocat Irina pe Răzvan.

Răzvan a ales însă să evite un comentariu direct, închizând ușa și păstrând discreția.

Ce spune Răzvan Fodor despre hotelul din Vama Veche

Adela Popescu și-a luat prin surprindere fanii cu vestea pe care le-a dat-o la începutul anului 2024. Vedeta și alte celebrități din showbiz-ul autohton – soțul ei, Radu Vâlcan, Gina Pistol, Smiley, Irina și Răzvan Fodor, precum și alte două familii – au achiziționat un hotel pe litoratul românesc, în Vama Veche, pe care l-au reamenajat și acum este deschis publicului larg.

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Fodor a vorbit despre motivul pentru care s-a asociat cu Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan și alte persoane din cercul lor.

„Lumea se simte bine, avem feedback foarte bun. E mișto. Adică ne bucurăm foarte mult că oamenii au înțeles ce am vrut noi să facem acolo. Practic, un loc unde să te duci și să fii tu acolo. E o groapă, toată locația partea de jos și arhitectura e într-un fel interesantă și te face să te relaxezi și să te simți bine acolo”, a declarat Răzvan Fodor pentru Cancan.

Răzvan Fodor a mărturisit că scopul aceste asocieri nu a fost pentru a realiza un profit considerabil.

„Nu e genul ăla de business în care să te gândești că în 15 ani scoți investiția, nu. E un business mic, mai ales că suntem mulți acolo. Cei cunoscuți ar fi Smiley și Gina, noi Popeasca și Radu Vâlcan. Și mai avem încă două cupluri de prieteni. Când a apărut în presă (n.red, despre asocierea lor la această afacere), chiar Mircea Badea zicea: ‘Nu îi invidiați pe oamenii ăștia, că ăsta e business mic. Sunt 14 camere la câte cupluri sunt ei acolo! Chiar e un business mic. E mai mult de joacă, e de playground-ul nostru să ne întâlnim acolo, să ne simțim bine, dacă avem și oaspeți, să stăm cu ei, să bem un vin, să zâmbim”, a mai spus el.

