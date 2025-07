Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru”

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, s-au căsătorit civil în luna aprilie a anului 2024, însă după doar un an de căsătorie au decis să se despartă.

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a vorbit într-un interviu despre motivele care au dus la despărțirea de artist.

Tânăra a precizat că faptul că artistul a decis să se izoleze din cauza problemelor din cariera a condus la o ruptură în relația lor.

„Cea mai mare durere a mea a fost că nu am simțit neapărat prietenie, parteneriat între noi. El se izola foarte mult. Cu toate că încercam să îl ajut și să îi fiu alături, nu îmi permiteam și acolo cred că s-a format o ruptură între noi”, a mai declarat Delia.

Lino Golden a vorbit într-un interviu despre motivele care au dus la despărțirea de soția lui.

„La acest divorț evident că au dus ambele părți. Dar cred că-s destul de asumat să zic că probabil a fost mai mult vina mea. Pentru că în ultimul timp, nu știu să zic, un an, dar poate și mai mult să nu mint, am avut eu niște stări așa mai proaste din cauza carierei, pentru că nu m-am mai concentrat la ea. Dar frustrările din chestia asta s-au dus și s-au băgat în relație și m-au dus la o stare la care să nu mai fiu așa prezent în căsnicia mea, în căsnicia noastră”, a declarat el pentru Cancan.ro .

Artistul a mărturisit că este convins că unul dintre motivele care au dus la despărțire a fost faptul că s-au grăbit în relația lor.

„Acum stau să mă gândesc că poate și de asta s-a stins așa repede. Ne-am grăbit cu toată relația noastră. (…) Adică noi după două săptămâni ne-am mutat în casă împreună. (…) Ne înțelegeam, dar ne-am grăbit. Și poate trebuia să luăm procesul cum trebuie, normal și sănătos. Să stau numai bot în bot, non-stop, non-stop. Și poate, dar tot timpul am realizat, când am avut și în trecut alte relații, că tot timpul asta aduce la nu ceva bun. Când stai bot în bot, non-stop și n-ai alte activități separate cu partenerul tău”, a mai spus el pentru sursa citată.

Lino Golden a ținut să precizeze că nu a fost niciodată vorba despre momente violente sau vreun scandal.

„Nu prea comunicam. Eram așa, mai sec. Nu comunicam. Eram tăcut. Niciodată n-am avut ieșiri nervoase cu ea. Nici acum. Adică am fost… Tot timpul n-am trecut de bariera asta de respect în care să ne aruncăm frustrările unul pe altul fără niciun motiv. (…) Îmi țineam foarte mult respect față de ea și de familia ei. Nu puteam să mai văd a doua zi cu socrii ştii că am făcut chestii de genul. Adică n-am trecut niciodată de bariera aia. Ok, certuri normale care au în orice cuplu, dar niciodată n-am depășit limita aia… în care să nu mai ținem cont de respectul reciproc”, a precizat el.