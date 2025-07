Noi detalii despre divorțul dintre Lino Golden și soția lui, Delia. Ce a dezvăluit aceasta despre despărțire: "Nici eu nu pot să îmi explic, pur și simplu..."

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, s-au căsătorit civil în luna aprilie a anului 2024, însă după doar un an de căsătorie au decis să se despartă.

Lino Golden și Delia, care au participat la „Power Couple România – La bine și la greu', s-au logodit în toamna anului 2023, după un an de relație. Evenimentul a avut loc la aniversarea de 26 de ani a artistului, iar Delia a izbucnit în lacrimi când i s-a pus inelul pe deget.

În aprilie 2024, Lino Golden și Delia Salchievici s-au căsătorit civil în prezența prietenilor și familiilor lor, mărturisind atunci că sunt foarte fericiți împreună.

Delia Salchievici a fost invitată într-o emisiune tv și a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de artist.

„Pur și simplu nu ne mai potriveam. Fiecare s-a dezvoltat în propriul fel. Nu ne mai potriveam. Ne-am dat seama de asta pe parcurs. Noi am încercat să facem lucrurile să funcționeze și în momentul în care ne-am dat seama că nu funcționează, am căzut de comun acord să ne separăm. Este ceva ce nici eu nu pot să îmi explic, pur și simplu s-a simțit că sentimentele s-au stins pe parcurs. Nu a fost nici extern, vreo altă persoană”, a declarat Delia, fosta soție a lui Lino Golden, citată de Spynews.ro .

Fosta soție a lui Lino Golden a precizat că ea și artistul au rămas în relații bune, iar divorțul a avut loc, de comun acord, în aprilie 2025, exact la un an de la căsătorie.

„În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace. Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a mai spus Delia pentru sursa citată.