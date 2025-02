Lino Golden, acuzat de tranzacții suspecte și neplata datoriilor. Autoritățile au sigilat bunurile artistului

Lino Golden traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, după ce firma sa a fost declarată oficial în faliment. Autoritățile au dispus sigilarea bunurilor companiei, în timp ce artistul ar putea fi tras la răspundere pentru modul în care a gestionat afacerea.

Conform informațiilor furnizate de Spynews, Tribunalul a acceptat solicitarea formulată de AJFP Brașov, demarând astfel procedura simplificată de faliment. Instanța a stabilit că firma se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile și a dispus măsuri specifice, precizând:

„Pentru continuarea procedurii, înregistrarea acţiunii privind angajarea răspunderii administratorului, soluţionarea acesteia, (…) stabileşte termen administrativ de control la data de 28.05.2025. (…) Admite cererea formulată de creditorul AJFP Braşov pentru deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei LINO GOLDEN … SRL. (…) Constată că debitoarea se află în stare de insolvenţă. (…) Lichidatorul desemnat va proceda de îndată la punerea de sigilii asupra bunurilor din averea debitorului (…) şi la realizarea operaţiunilor de lichidare a averii debitorului”, a decis instanța, în procesul deschis împotriva firmei lui Lino Golden.

Din datele disponibile, firma lui Lino Golden și-a sistat activitatea în urmă cu patru ani, iar datoriile acumulate se apropie de suma de 40.000 de lei. În cazul în care se va demonstra că artistul a utilizat resursele financiare ale companiei în scop personal, ar putea fi obligat să acopere o parte din datorii.

Până în acest moment, Lino Golden nu a oferit nicio reacție publică referitoare la situația juridică a firmei sale.

În noiembrie 2024, Lino Golden a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde a vorbit despre viața sa personală și planurile de viitor. Artistul a mărturisit că se gândește din ce în ce mai serios la ideea de a face nunta, după ce s-au căsătorit civil.

„Am cerut-o la petrecerea de ziua mea. Când s-a strâns toată lumea și au venit toți invitații, familie, apropiați… Am făcut o mică introducere. Ne-am mutat împreună după trei săptămâni. Mi s-a schimbat viața în bine, a avut un sens în totalitate, era incompletă. Eram pierdut așa… Am găsit un echilibru în tot. În muncă, în viață, în suflet”, a spus Lino Golden în fața lui Cătălin Măruță.

„Nu mă așteptam când m-a cerut. El nu făcea deloc primul pas, mă urmărea în online, îl vedeam că se uită la pozele mele, îmi dădea like-uri, le ștergea, îmi dădea iar like, să îmi atragă atenția. Dar nu mă băga în seamă. I-am dat mesaj și i-am zis: ‘Ești stalker’! Și el mi-a zis: ‘Recunosc’. Și așa am început să vorbim. Apoi am avut câteva tentative să ne vedem și nu am ieșit. Și mi-a dat până la urmă un mesaj: ‘Ne mai vedem?’. Mi se părea că e cocalar, la cum se îmbrăca. Eu aveam cu aproape 20 de kilograme mai puțin când l-am cunoscut. M-am schimbat după ce am început să mănânc carne”, a spus și Delia Salchievici la PRO TV.