Lauren Sánchez și Jeff Bezos s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii extravagante la Veneția

Lauren Sánchez și Jeff Bezos s-au căsătorit vineri, pe 27 iunie, în cadrul unei ceremonii fastuoase care s-a desfășurat pe insula San Giorgio Maggiore din Veneția, Italia.

Lauren Sánchez și Jeff Bezos și-au sărbătorit nunta fastuoasă din Italia pe parcursul mai multor zile, la festivități participând numeroase vedete precum Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher și Tom Brady. De asemenea, alți oaspeți de seamă au fost Regina Rania a Iordaniei, Bill Gates și partenera sa, Paula Hurd, François-Henri Pinault, Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce și Tommy Hilfiger.

Inițial, ceremonia trebuia să aibă loc la Scuola Grande della Misericordia sâmbătă, pe 28 iunie. Cu toate acestea, din cauza protestelor locale generate de îngrijorările privind supra-turismul, creșterea accelerată a costului vieții și înlocuirea comunităților locale cu rezidenți mai înstăriți, jurnalista și fondatorul Amazon au schimbat locația în ultimul moment pentru a menține siguranța și intimitatea.

Potrivit unei surse citate de publicația People, ceremonia de nuntă a celor doi a început cu o interpretare a celebrei piese Can’t Help Falling in Love a lui Elvis Presley, cântată de către Matteo Bocelli, o prestație care a fost primită cu aplauze de către invitați.

Conform Vogue, Lauren Sánchez a purtat o rochie de mireasă în stil sirenă, cu un corset, decorată cu dantelă italiană aplicată manual, creată la comandă de Dolce & Gabbana.

Primele informații despre relația dintre Lauren Sánchez și Jeff Bezos au apărut în ianuarie 2019, la scurt timp după ce miliardarul a anunțat divorțul de MacKenzie Scott. La vremea respectivă, și jurnalista se despărțea de soțul ei de atunci, Patrick Whitesell. Inițial, cei doi au avut o relație profesională, care ulterior s-a transformat într-o poveste de dragoste. Lauren Sánchez și Jeff Bezos s-au logodit în mai 2023, în timpul unei escapade romantice în sudul Franței.

Potrivit Page Six, Jeff Bezos și Lauren Sánchez s-ar fi căsătorit deja legal în Statele Unite înaintea ceremoniei fastuoase planificate în Veneția. Deși au organizat un eveniment grandios de trei zile, estimat la 10 milioane de dolari, sursele Page Six susțin că cei doi nu au depus documentația necesară pentru o căsătorie civilă în Italia. Conform aceleiași publicații, nunta oficială a avut loc în SUA, întrucât „adesea, o căsătorie într-o țară străină nu este valabilă în SUA, sau creează alte complicații, așa că este foarte probabil să fie deja căsătoriți”, după cum a declarat un avocat renumit din Florida.

Page Six mai notează că oficialii din Veneția au confirmat pentru The Times of London că miliardarul și partenera sa nu au depus nicio cerere oficială de căsătorie în oraș, cerință obligatorie conform legislației italiene. „Pot exclude complet varianta ca ei să aibă o ceremonie civilă în Veneția, în conformitate cu legea italiană”, a declarat un oficial local.

În contrast cu alte cupluri celebre care au ales Veneția pentru nunțile lor, precum George Clooney și Amal Alamuddin, care au avut o ceremonie „oficiată la primăria din Veneția înaintea fastuoasei petreceri de celebrare”, Bezos și Sánchez au evitat formalitățile italiene, rămânând fideli reglementărilor americane.

Potrivit Page Six, trei avocați de divorț celebri au declarat că sunt la curent cu existența unui contract prenupțial semnat de Bezos și Sánchez, menit să protejeze averea considerabilă a fondatorului Amazon. „Se pot căsători oriunde, pentru că prenupțialul lor ar fi redactat în așa fel încât să fie valabil oriunde”, a explicat unul dintre aceștia.

