Jeff Bezos și Lauren Sánchez: o nuntă spectaculoasă la Veneția, marcată de proteste și controverse

În timp ce Jeff Bezos și Lauren Sánchez se pregătesc să își unească destinele într-o ceremonie desfășurată în inima Veneției, orașul este marcat de proteste, dezbateri și o atenție mediatică intensă. Cei doi au ales să celebreze nunta printr-un eveniment desfășurat pe parcursul a trei zile, cu invitați de prim rang și multiple locații emblematice, însă contextul social și politic al orașului a transformat celebrarea într-un subiect de dispută publică.

Conform Page Six, cuplul și invitații lor — printre care Kim Kardashian, Kris Jenner, Ivanka Trump și Jared Kushner, investitorul miliardar și fostul agent CAA Michael Kives și soția sa, Lydia, precum și Barry Diller și soția sa, Diane von Furstenberg — s-ar putea confrunta cu probleme, având în vedere că mai mulți protestatari au promis că vor încerca să saboteze nunta.

Potrivit publicației, ceremonia principală este programată pe insula San Giorgio Maggiore, o locație de patrimoniu cu o puternică încărcătură culturală. Surse citate de Page Six susțin că mirii urmează să-și rostească jurămintele fie la Teatro Verde, un amfiteatru în aer liber ascuns între arbori, fie la prestigioasa Fondazione Giorgio Cini, instituție culturală situată pe aceeași insulă. În paralel, alte evenimente sunt planificate la Palazzo Pisani Moretta, cunoscut pentru găzduirea exclusivistului Bal al Dogelui, precum și la Biserica Madonna dell’Orto — locul de odihnă al pictorului Tintoretto — și la Hotel Excelsior.

Această abordare fragmentată nu este întâmplătoare. Potrivit unor surse locale citate de Page Six, cuplul a rezervat în mod deliberat mai multe locații și date, pentru a putea face ajustări în caz de necesitate. „Cuplul a lăsat intenționat mai multe opțiuni deschise, rezervând mai multe locații pentru diverse date”, a declarat o sursă. „Strategia are rolul atât de a deruta paparazzi și protestatarii, cât și de a asigura un plan de rezervă în cazul unor dificultăți logistice de ultim moment.„

În plus, iahtul Koru, cu o lungime de aproximativ 127 metri, ar putea fi ținut în afara orașului din motive de securitate, iar invitații vor fi transportați cu bărci de transfer din puncte precum Stazione Marittima și Riva degli Schiavoni (TMZ, citat de Page Six).

Contextul în care are loc nunta este însă unul tensionat. Orașul se confruntă cu valuri de proteste, generate de îngrijorările privind supra-turismul, creșterea accelerată a costului vieții și înlocuirea comunităților locale cu rezidenți mai înstăriți.

Grupuri de activiști locali, precum No Space for Bezos, au lipit afișe cu mesaje critice pe străzile Veneției, iar Greenpeace a desfășurat un banner uriaș în Piața San Marco. Mesajul bannerului, însoțit de imaginea lui Bezos zâmbind, afirma: „Dacă îți permiți să închiriezi Veneția pentru nuntă, poți să plătești și mai multe taxe.” Într-o postare pe Instagram, organizația a adăugat: „Jeff Bezos își plătește angajații cu salarii de subzistență și evită taxele. Nu e de mirare că își permite să închidă jumătate din Veneția pentru nunta lui din această săptămână. Impozitați miliardarii ACUM.”

Într-o declarație oferită Page Six, Federica Toninello, purtătoare de cuvânt a grupului No Space for Bezos, a precizat:

„Respingem logica exploatatoare care tratează orașul ca pe o marfă.” Ea a continuat: „Ceea ce ne îngrijorează și mai mult este un primar care preferă să vândă Veneția în loc să abordeze problemele reale ale locuitorilor – creșterea costului vieții, a prețurilor locuințelor, depopularea centrului istoric.„

Organizatorii evenimentului, Prințul Antonio Licata di Baucina și Contele Riccardo Lanza de la Lanza & Baucina Limited, au răspuns criticilor într-o declarație transmisă publicației Page Six, afirmând că prioritatea absolută a fost respectarea orașului și a comunității locale:

„Încă de la început, instrucțiunile clientului nostru, precum și principiile noastre de lucru au fost foarte clare: minimizarea oricărei perturbări pentru oraș, respectul față de locuitori și instituții, și angajarea masivă a localnicilor în organizarea evenimentelor.”

Aceștia au subliniat că planificarea a fost făcută cu luni înainte de declanșarea protestelor, iar evenimentul a fost conceput astfel încât să evite impactul negativ asupra vieții cotidiene a venețienilor.

„Am recunoscut mereu dezbaterea amplă și problemele critice legate de viitorul orașului, iar clientul nostru s-a simțit onorat încă de la început să sprijine orașul și laguna sa prin organizații non-profit și proiecte asociate”, au adăugat reprezentanții Lanza & Baucina.

Totuși, The Times of London a relatat că, în urma tensiunilor, una dintre petrecerile planificate la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, un spațiu de evenimente din secolul al XIV-lea, a fost mutată la Le Tese, o hală din cadrul fostului șantier naval Arsenale. Protestatarul Tommaso Cacciari a declarat pentru publicație: „Bezos fuge — e o victorie nebunească pentru un grup mic de oameni fără bani, care s-au ridicat împotriva unuia dintre cei mai bogați oameni de pe planetă.”

Deși reprezentanții orașului Veneția și ai Comitetelor Internaționale pentru Protejarea Veneției nu au confirmat primirea vreunei donații din partea cuplului, Page Six a dezvăluit că Bezos și Sánchez au oferit donații către organizații caritabile locale în luna aprilie, inclusiv în numele invitaților lor. În plus, aproximativ 80% dintre furnizorii contractați pentru organizarea evenimentului sunt venețieni.

Simone Venturini, comisarul pentru cultură al orașului, a subliniat pentru Page Six că taxele colectate pentru utilizarea spațiilor municipale sunt reinvestite în întreținerea orașului și sprijinirea programelor culturale și sociale. În aceeași notă, primarul Luigi Brugnaro a apreciat că nunta va avea un impact economic estimat la „mai multe milioane de dolari.”

Invitații sunt cazați în unele dintre cele mai emblematice hoteluri din Veneția — Danieli, Aman, Cipriani și Gritti — toate situate în proximitatea Pieței San Marco sau cu vedere directă către Canal Grande. Cofetăria Rosa Salva se ocupă de deserturi și aperitive, iar serviciile de catering sunt împărțite între Cipriani și La Dogaressa. Meșterii sticlari de la Laguna B, specializați în tehnica Murano, au creat piese personalizate de decor pentru eveniment.

