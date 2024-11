Iulia Vântur, cadou surprinzător pentru Cătălin Măruță. Reacția prezentatorului TV: „E invitația la nuntă?”

Iulia Vântur s-a întors în România și a acceptat invitația de a apărea în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. De-a lungul timpului, fosta prezentatoare a fost discretă în privința vieții sale private și a relației cu Salman Khan, însă de această dată a oferit câteva detalii despre legătura specială pe care o are cu celebrul actor indian.

Stabilită în India de peste zece ani, Iulia trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Salman. În timpul emisiunii, ea i-a adus lui Cătălin Măruță un dar care a stârnit curiozitatea acestuia, atât de mult încât, pentru o clipă, a crezut că este o invitație de nuntă.

„Cătălin Măruță: Spune-ne exact ce ne-ai adus de la Bollywood! Pot să deschid? E invitația de la nuntă?

Iulia Vântur: Nici chiar așa! Uite, ceai de la Bollywood. Ceaiul indian, cunoscut peste tot în lume, ediție de Bollywood.(…)

Cătălin Măruță: Eu tot aștept să-mi dai ceva care mai mult ca sigur anunță ceva. Uite, cum ai avut și concertul în Dubai.

Iulia Vântur: Aduc puține, că după poate ți se oprește inima dacă îți dau vreo altă veste!

Cătălin Măruță: Stai liniștită! Eu stau bine cu inima, tu dă-mi veștile!(…)

Iulia Vântur: Mă bucur să fiu acasă. E cel mai frumos să fii acasă și sa te vezi cu prieteni dragi. Am trăit serile trecute niște senzații și momente foarte frumoase, la concertul Loredanei, care e un artist inegalabil. Văzând-o trecând prin toate etapele, toate genurile.(…)

Cătălin Măruță: Tu de asta ai și venit în țară, nu? Nu ai venit din alte motive?

Iulia Vântur: Da, de asta am venit. Am venit să îi văd și pe ai mei, evident. Întotdeauna ai mei au prioritate.

Cătălin Măruță: Simți că e presiune pe tine cu chestia asta?

Iulia Vântur: Nu, m-am obișnuit să nu mai am nicio presiune pentru că nu are rost. De ce să-mi pun eu presiune pentru ca alții vor să pună?! Nu, e ok. Mă descurc. Cred că m-am obișnuit de atâția ani de zile, fiind în lumina reflectoarelor.

Cătălin Măruță: Dar voi de cât timp sunteți împreună? Nu cred că mai e un secret ăsta, că oricum am intrat și cu domnul Salman Khan în direct.

Iulia Vântur: N-am venit aici să vorbesc despre el, știi și tu foarte bine. Mulți, mulți ani. Mult prea mulți ani.”