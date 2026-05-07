Amenințare la adresa familiei regale olandeze. Prințesele Catharina-Amalia și Alexia, țintele unui presupus atac

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut în Olanda, fiind suspectat că ar fi pus la cale un plan de atac care le-ar fi vizat pe Catharina-Amalia și Alexia, fiicele Regelui Willem-Alexander și ale Reginei Máxima. Informațiile au fost făcute publice în urma unui ordin de programare a instanței emis de Parchetul din Haga, citat de Associated Press.

Potrivit documentului oficial, suspectul a fost prezentat în fața instanței luni, 4 mai. Autoritățile nu au făcut public numele acestuia până la acest moment. Cu toate acestea, detaliile incluse în ordinul de programare au ridicat semne de alarmă în rândul anchetatorilor, sugerând că intențiile bărbatului ar fi putut viza direct familia regală olandeză.

Conform relatărilor Associated Press, în posesia bărbatului ar fi fost găsite două topoare. Pe acestea erau inscripționate mai multe cuvinte și simboluri cu încărcătură extremă, inclusiv „Alexia”, „Mossad” și expresia „Sieg Heil”, asociată ideologiei naziste. Descoperirea acestor obiecte a reprezentat un element-cheie în evaluarea pericolului pe care suspectul l-ar fi putut reprezenta.

În plus, anchetatorii au identificat și un bilet scris de mână aflat în posesia bărbatului, pe care erau notate cuvintele „Amalia”, „Alexia” și „Bloodbath” („măcel”), potrivit aceleiași surse. Aceste indicii au determinat autoritățile să ia în calcul ipoteza unui atac direcționat asupra Prințesei moștenitoare Catharina-Amalia, în vârstă de 22 de ani, și a surorii sale, Alexia, în vârstă de 20 de ani.

Reprezentanții Parchetului din Haga și ai Casei Regale olandeze nu au oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial.

Catharina-Amalia și Alexia sunt cele mai mari dintre cele trei fiice ale Regelui Willem-Alexander și ale Reginei Máxima. Familia regală mai are o fiică, Prințesa Ariane, în vârstă de 19 ani. În ultimii ani, preocupările legate de siguranța prințesei moștenitoare au devenit tot mai frecvente, pe fondul unor amenințări documentate.

În 2022, Catharina-Amalia a fost nevoită să își întrerupă viața de studentă la Universitatea din Amsterdam din cauza riscurilor de securitate. Situația a fost confirmată public chiar de Regina Máxima, care a vorbit despre impactul acestor măsuri asupra vieții fiicei sale.

„Are consecințe uriașe asupra vieții ei”, declara aceasta pentru publicația olandeză AD. „Înseamnă că nu locuiește în Amsterdam și că, practic, nu poate ieși în oraș”, a adăugat Regina.

Presiunile legate de siguranță au continuat și în anii următori. În 2024, presa internațională a relatat că Prințesa s-a mutat în secret la Madrid pentru a-și putea finaliza studiile într-un mediu mai sigur și pentru a duce o viață de studentă mai apropiată de normalitate. Decizia a fost confirmată ulterior chiar de Catharina-Amalia, care a oferit declarații în timpul celebrării Zilei Regelui, pe 27 aprilie.

„Desigur, au fost circumstanțe ciudate cele care m-au făcut să plec acolo”, a explicat Prințesa, potrivit publicației Bild. Ea a subliniat, de asemenea, sprijinul primit în perioada petrecută în Spania: „Le sunt în continuare foarte recunoscătoare tuturor celor care au făcut posibil să pot circula acolo în libertate. Am reușit să găsesc puțin mai multă libertate acolo decât era posibil aici”.

Momentan, ancheta este în curs, iar detalii suplimentare ar putea fi făcute publice după audierea suspectului în fața instanței.

Foto: Profimedia

