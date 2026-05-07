Amenințare la adresa familiei regale olandeze. Prințesele Catharina-Amalia și Alexia, țintele unui presupus atac

Autoritățile au reținut un bărbat suspectat că ar fi pus la cale un atac care le-ar fi vizat pe prințesele Catharina-Amalia și Alexia.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE
Amenințare la adresa familiei regale olandeze. Prințesele Catharina-Amalia și Alexia, țintele unui presupus atac

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut în Olanda, fiind suspectat că ar fi pus la cale un plan de atac care le-ar fi vizat pe Catharina-Amalia și Alexia, fiicele Regelui Willem-Alexander și ale Reginei Máxima. Informațiile au fost făcute publice în urma unui ordin de programare a instanței emis de Parchetul din Haga, citat de Associated Press.

Potrivit documentului oficial, suspectul a fost prezentat în fața instanței luni, 4 mai. Autoritățile nu au făcut public numele acestuia până la acest moment. Cu toate acestea, detaliile incluse în ordinul de programare au ridicat semne de alarmă în rândul anchetatorilor, sugerând că intențiile bărbatului ar fi putut viza direct familia regală olandeză.

Conform relatărilor Associated Press, în posesia bărbatului ar fi fost găsite două topoare. Pe acestea erau inscripționate mai multe cuvinte și simboluri cu încărcătură extremă, inclusiv „Alexia”, „Mossad” și expresia „Sieg Heil”, asociată ideologiei naziste. Descoperirea acestor obiecte a reprezentat un element-cheie în evaluarea pericolului pe care suspectul l-ar fi putut reprezenta.

În plus, anchetatorii au identificat și un bilet scris de mână aflat în posesia bărbatului, pe care erau notate cuvintele „Amalia”, „Alexia” și „Bloodbath” („măcel”), potrivit aceleiași surse. Aceste indicii au determinat autoritățile să ia în calcul ipoteza unui atac direcționat asupra Prințesei moștenitoare Catharina-Amalia, în vârstă de 22 de ani, și a surorii sale, Alexia, în vârstă de 20 de ani.

Reprezentanții Parchetului din Haga și ai Casei Regale olandeze nu au oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial.

Catharina-Amalia și Alexia sunt cele mai mari dintre cele trei fiice ale Regelui Willem-Alexander și ale Reginei Máxima. Familia regală mai are o fiică, Prințesa Ariane, în vârstă de 19 ani. În ultimii ani, preocupările legate de siguranța prințesei moștenitoare au devenit tot mai frecvente, pe fondul unor amenințări documentate.

În 2022, Catharina-Amalia a fost nevoită să își întrerupă viața de studentă la Universitatea din Amsterdam din cauza riscurilor de securitate. Situația a fost confirmată public chiar de Regina Máxima, care a vorbit despre impactul acestor măsuri asupra vieții fiicei sale.

„Are consecințe uriașe asupra vieții ei”, declara aceasta pentru publicația olandeză AD. „Înseamnă că nu locuiește în Amsterdam și că, practic, nu poate ieși în oraș”, a adăugat Regina.

Presiunile legate de siguranță au continuat și în anii următori. În 2024, presa internațională a relatat că Prințesa s-a mutat în secret la Madrid pentru a-și putea finaliza studiile într-un mediu mai sigur și pentru a duce o viață de studentă mai apropiată de normalitate. Decizia a fost confirmată ulterior chiar de Catharina-Amalia, care a oferit declarații în timpul celebrării Zilei Regelui, pe 27 aprilie.

„Desigur, au fost circumstanțe ciudate cele care m-au făcut să plec acolo”, a explicat Prințesa, potrivit publicației Bild. Ea a subliniat, de asemenea, sprijinul primit în perioada petrecută în Spania: „Le sunt în continuare foarte recunoscătoare tuturor celor care au făcut posibil să pot circula acolo în libertate. Am reușit să găsesc puțin mai multă libertate acolo decât era posibil aici”.

Momentan, ancheta este în curs, iar detalii suplimentare ar putea fi făcute publice după audierea suspectului în fața instanței.

Citește și:
Meghan Markle consideră că a fost „cea mai hărțuită persoană din întreaga lume.' Ducesa de Sussex a vorbit despre abuzurile din mediul online

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Alina Pușcaș, incident periculos în trafic. Actrița a fost la un pas de accident: "Am început să tremur"
People
Alina Pușcaș, incident periculos în trafic. Actrița a fost la un pas de accident: "Am început să tremur"
Andreea, soția lui Dorian Popa, răspunde criticilor legate de discursul ei de la nuntă: "Puțini cunosc întregul context"
People
Andreea, soția lui Dorian Popa, răspunde criticilor legate de discursul ei de la nuntă: "Puțini cunosc întregul context"
Prințesa Leonor a Spaniei a pilotat pentru prima dată un avion de vânătoare în cadrul pregătirii sale militare
People
Prințesa Leonor a Spaniei a pilotat pentru prima dată un avion de vânătoare în cadrul pregătirii sale militare
Theo Rose dezvăluie care sunt secretele ei de frumusețe. La ce trucuri apelează artista: "Îmi respect rutina"
People
Theo Rose dezvăluie care sunt secretele ei de frumusețe. La ce trucuri apelează artista: "Îmi respect rutina"
Richard Gere și Alejandra Silva sărbătoresc 8 ani de căsnicie. Imagini rare și emoționante cu cei doi
People
Richard Gere și Alejandra Silva sărbătoresc 8 ani de căsnicie. Imagini rare și emoționante cu cei doi
Claudia Iosif, reacție dură după ce s-a spus că Dorian Popa nu a vrut să se căsătorească cu ea: "De ce oare?"
People
Claudia Iosif, reacție dură după ce s-a spus că Dorian Popa nu a vrut să se căsătorească cu ea: "De ce oare?"
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre vedeta din Titanic
Actorul român care joacă cu Leonardo DiCaprio într-un film regizat de Martin Scorsese. Ce a dezvăluit despre vedeta din Titanic
Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată
Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată
Cum arată acum Ioana State după operațiile estetice. A ales să facă mai multe intervenții pentru un look perfect
Cum arată acum Ioana State după operațiile estetice. A ales să facă mai multe intervenții pentru un look perfect
Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii
Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, de lângă Mircea Badea, avea 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România. O recunoști?
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, de lângă Mircea Badea, avea 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România. O recunoști?
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Victoria Beckham, noi dezvăluiri despre familie și acuzațiile aduse de fiul ei, Brooklyn: "Nu ne-am propus niciodată să construim un brand"
Victoria Beckham, noi dezvăluiri despre familie și acuzațiile aduse de fiul ei, Brooklyn: "Nu ne-am propus niciodată să construim un brand"
People

Victoria Beckham a vorbit despre dinamica familiei lor și acuzațiile potrivit cărora a tranformat viața lor într-un brand.

+ Mai multe
Ce intervenții estetice și-a făcut Ioana State după ce a slăbit peste 20 de kilograme într-un an: "Cea mai curajoasă decizie din viața mea"
Ce intervenții estetice și-a făcut Ioana State după ce a slăbit peste 20 de kilograme într-un an: "Cea mai curajoasă decizie din viața mea"
People

După ce a slăbit foarte multe kilograme, Ioana State a decis să își facă unele modificări de ordin estetic.

+ Mai multe
Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o "înțelegere de ultim moment" pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate
Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o "înțelegere de ultim moment" pentru a pune capăt disputei juridice. Decizia șocantă privind despăgubirile solicitate
People

După săptămâni de negocieri, Blake Lively și Justin Baldoni au decis să pună capăt conflictului printr-un acord de ultim moment.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC