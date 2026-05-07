Ramona Olaru, decizie după ce s-a despărțit de Steve Ant. Ce se va schimba în viața vedetei: „N-aș accepta să stau…”

Ramona Olaru și Stefanos Kyriakos Anthopoulos, cunoscut sub numele de scenă numele de scenă Steve Ant, un artist de origine greacă stabilit de mai mulți ani în România, au pus recent punct relației lor care a durat câteva luni.

Ramona Olaru, decizie după ce s-a despărțit de Steve Ant

După despărțirea de Steve Ant, Ramona Olaru își propune să facă schimbări în viața ei personală, astfel încât să nu mai fie dezamăgită pe viitor. Vedeta a spus ce anume nu ar mai accepta de la un viitor partener. Pentru ea, contează ca iubitul ei să fie la același nivel din punct de vedere financiar cu ea.

„Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine și să trebuiască să îl întrețin eu. O susțin în continuare și nu o să iau unul sărac, ca să știți! Sub nicio formă! Să-l întrețin eu, să îi dau eu bani de țigări…Tu mă vrei pe mine la nivelul la care sunt, vii un mucea la mine și ai pretenții, nu? După, dacă nu sunt pentru tine, vii și zici du-te băi…”, a spus Ramona Olaru în podcast-ul găzduit de Cătălin Moroșanu.

Nu este pentru prima dată când Ramona Olaru aduce în discuție aspectul financiar al unui viitor partener de viață. Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune în unele relații, ea a fost cea care a suportat inclusiv cheltuielile partenerilor, situație care nu o mai mulțumește deloc. Acum ceva timp a declarat că își dorește un partener care să o completeze și cu care să formeze o echipă, nu o relație dezechilibrată.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva”, a spus Ramona la Antena Stars.

Ramona Olaru, despre despărțirea de Steve Ant

Inițial, Ramona Olaru și Steve Ant au avut o relație discretă, ferită de ochii curioșilor. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a publicat pe Instagram mai multe imagini prin care arăta cât este de răsfățată de către iubitul ei. Cei doi și-au asumat în mod oficial relația la finalul lunii martie, atunci când artistul a lansat piesa Fuego en la piel, în videoclipul căreia apare în ipostaze tandre cu Ramona Olaru.

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost plecați într-o vacanță în Tenerife. După întoarcerea din această escapadă, cei doi nu au mai apărut împreună, aspect care a alimentat zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit. Vedeta de la Antena 1 a reacționat în urma acestor speculații, precizând că nu își dorește să ofere detalii despre viața ei personală.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, de ce să vorbesc despre viața mea personală. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect! Apreciez. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect deloc, despre mine și Steve”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.ro.

