Anisia Gafton, declarații după ce s-a căsătorit civil. Actrița și Florin Serghei se pregătesc să devină părinți: „Acum va urma și nunta”

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil în mare secret. Actrița și comediantul au ales ca evenimentul să fie unul intim și să aibă loc în compania prietenilor foarte apropiați.

Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit că s-au căsătorit civil în secret. Cei doi au ales să facă acest pas în discreție, însă au împărtășit cu fanii lor câteva imagini realizate la scurt timp după ce au ieșit din oficiul Stării Civile. Pentru cununia civilă, actrița a ales o ținută compusă dintr-o rochie albă din dantelă și un sacou alb lung.

„Nu ne îmbrăcăm frumos dar și când o facem, o facem din motive importante

Totul a fost făcut într-un cadru intim, noi și câțiva prieteni dragi sufletului nostru”, a transmis Anisia Gafton pe Instagram.

În cadrul unui interviu, Anisia Gafton a mărturisit că ea și Florin Serghei trebuiau să se căsătorească civil încă din luna noiembrie, însă abia acum și-au găsit timpul necesar pentru a face acest pas. În ceea ce privește cununia religioasă, aceasta va avea în același timp cu botezul viitorului lor copil, cei doi pregătindu-se să devină părinți pentru prima dată.

„Trebuia de mai multă vreme să ne organizăm, trebuia din noiembrie să ne căsătorim, dar acum am găsit timp, ne-am programat și n-am mai stat. De data asta am fost practici. Ne-am dus, am depus actele, a fost foarte frumos, a fost mai intim, cu prieteni apropiați, ne-am bucurat foarte mult, iar acum va urma și nunta, va fi odată cu botezul, atunci când va veni bebelușul pe lume”, a declarat Anisia Gafton pentru Spynews.ro.

Vorbind despre sarcină, Anisia Gafton a mărturisit că se află într-o stare foarte bună și se simte energică. Actrița ar urma să nască în toamnă.

„Sunt foarte bine, am trecut de primul trimestru și sunt foarte bine acum. Sunt mai plină de energie, fac altfel lucrurile. În trimestrul doi ești mai plină de energie, e mult mai ușor, trimestrul doi e ca o vacanță în sarcină. Nu am aflat încă dacă vom avea băiețel sau fetiță. Urmează să nasc prin toamnă. E bine că acum, vara, am multe legume și fructe proaspete în alimentație.”

Anisia Gafton intenționează să nu își pună pe pauză proiectele profesionale, dar nici să pună presiune pe ea, astfel încât să se bucure de perioada sarcinii.

„Nu iau pauză, o să am grijă de mine și de bebeluș, dar, în același timp, abia aștept să îmi construiesc materiale, să muncesc. O să muncesc până când pot și după, imediat. O să mă organizez astfel încât să am grijă și de copil, dar să am și materiale. Încă n-am emoții legate de naștere, dar cine știe mai încolo. Posibil ca, în apropierea evenimentului, să am emoții, deocamdată nu am nicio treabă. Nu știu încă dacă voi naște natural sau prin cezariană, vom vedea atunci.”

