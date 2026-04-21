Anisia Gafton, declarații sincere înainte de a deveni mamă. Actrița este însărcinată cu primul copil: „Mai bagi un plâns, mai un râs…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Anisia Gafton a făcut recent o serie de declarații sincere, după ce a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil.

Anisia Gafton a dezvăluit recent că este însărcinată. Actrița și partenerul ei de viață, comediantul Florin Serghei, se pregătesc să devină părinți. În stilul ei caracteristic, vedeta a încercat să expună, cu umor, atât părțile plăcute, cât și cele neplăcute pe care le-a experimentat până acum în perioada sarcinii.

„Vă spun sincer… partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca vodă prin lobodă) este că în fiecare dimineață ceasul deșteptător este un pic de greață, mai dă cu snooz când e mai soft, în unele situații vomă, ca după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un râs mai o instabilitate emoțională, ce să mai.. devii Serghei care a băut multă bere.

„Radiez” cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume că… îți cresc SÂNII!!!!!! Ai sâni de mamă… mamă. Ești trecută prin ploaie prin vânt cu crengile la pământ, dar merele stau țapene în copac. Băutura preferată e „Milf shake”.. ooooo glumițe. Recunosc că mă bucur de asta, în fiecare. Deci dacă vreți să vă crească sânii frumos, natural, nu vă dați cu tinctură de mărar, răspunsul e: SARCINAA! cea mai bună metodă, recomand.”

Anisia Gafton a anunțat că este însărcinată. Actrița a făcut dezvăluirea pe rețelele de socializare, acolo unde a împărtășit și o ecografie cu bebelușul. Vedeta și partenerul ei de viață, Florin Serghei, se pregătesc să își mărească familia.

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading…. Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”, a transmis Anisia Gafton pe Instagram în preajma Paștelui.

Anisia Gafton nu și-a ascuns intenția de a deveni mamă. Într-un interviu acordat acum ceva timp, actrița a vorbit cu deschidere despre faptul că își dorește să aibă un copil.

„Copii mă gândesc, cine știe, pe viitor?! O să vină la momentul potrivit și copiii. Să fie zăpăceală în casă, nu?! Și așa nu-s eu destul de zăpăcită, mai trebuie un zăpăcit. Eu zic că toate vin la timpul lor. Nu trebuie să ne lamentăm: bă, acum îl fac! Nu e o programare la ginecolog sau o programare la ochi și la dinți!”, a spus Anisia Gafton pentru Click!

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia.

Actrița a oferit detalii despre cum s-a desfășurat cererea în căsătorie și întregul moment pregătit de către partenerul ei de viață.

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva. Când am căutat la umerașe, el a zis: „Nu mai căuta la umerașe!” Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. „Dar nu mai lua umerașe de la mine!” Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic. Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a povestit Anisia Gafton pentru ciao.ro.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro