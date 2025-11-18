Decizia neașteptată luată de Anisia Gafton și logodnicul ei, Florin Serghei, cu privire la nuntă: „Depinde totul de…”

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia.

Anisia Gafton, decizie neașteptată cu privire la nuntă

Anisia Gafton și logodnicul ei, Florin Serghei, au început deja pregătirile pentru nuntă. În cadrul unui interviu acordat recent, actrița a discutat despre eveniment și despre cum își dorește să arate. Mai mult decât atât, cei doi și-ar dori să se căsătorească la finalul acestui an.

„Meniul va fi românesc, ca de Revelion: sarmale, pește, băutură cât cuprinde. A doua parte a evenimentului, adică sezonul 2, va fi în 2026, prima parte, cununia civilă, sperăm să fie în 2025. Doamne Ajută să primim aprobare. Depinde totul de primăria sectorului 4”, a dezvăluit Anisia pentru VIVA!.

Actrița a făcut unele confesiuni și despre rochia ei de mireasă și locul unde se va desfășura nunta.

„Urmează nunta și o să postez o poză specială când va avea loc evenimentul, să vă explic ce și cum. Nu mi-am calculat pașii, pentru că eu la matematică nu sunt foarte bună, în schimb vreau să fiu spontană la nunta mea. Poate-mi vine să mă îmbrac în pijamale (râde). O să fie un eveniment restrâns, cu prietenii, cu distracție la cote maxime…Cine știe, poate o să fie și botez (râde). Nunta va fi în București, pentru că eu de când trăiesc aici, m-am ‘bucureștenizat’, am și accent, moldovenii nu mă mai recunosc, că nu mai vorbesc ca ei. Rochia de mireasă cred că va fi largă, confortabilă, pentru că eu vreau să mă simt bine și să dansez. O rochie tip cort aș vrea, dacă plouă să vină invitații sub ea, să se adăpostească. Serios vorbind acum, mi-aș dori să fie nunta mea undeva în natură”, a spus ea pentru sursa citată.

Anisia Gafton, despre dorința de a deveni mamă

În privința vieții de familie, Anisia Gafton a vorbit deschis acum ceva timp despre dorința de a deveni mamă, fără însă a pune presiune asupra momentului.

„Copii mă gândesc, cine știe, pe viitor?! O să vină la momentul potrivit și copiii. Să fie zăpăceală în casă, nu?! Și așa nu-s eu destul de zăpăcită, mai trebuie un zăpăcit. Eu zic că toate vin la timpul lor. Nu trebuie să ne lamentăm: bă, acum îl fac! Nu e o programare la ginecolog sau o programare la ochi și la dinți!”, a spus Anisia Gafton pentru Click!

Cum a fost Anisia Gafton cerută în căsătorie

Actrița a oferit detalii despre cum s-a desfășurat cererea în căsătorie și a menționat că inelul de logodnă este puțin prea mare.

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva. Când am căutat la umerașe, el a zis: ‘Nu mai căuta la umerașe!. Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. ‘Dar nu mai lua umerașe de la mine!. Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic. Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a povestit Anisia pentru ciao.ro.

