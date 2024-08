Anisia Gafton, declarații oneste despre operația la nas: „Eu m-am plăcut și înainte, mă plac și acum”

În urmă cu câteva luni, Anisia Gafton a mărturisit pe contul său de Instagram că și-a făcut o operație de deviație de sept. Vedeta a recunoscut, de asemenea, că intervenția nu i-a rezolvat doar problemele medicale, ci i-a schimbat și aspectul fizic. Într-un interviu recent acordat publicației VIVA!, actrița a vorbit onest despre această procedură, spunând că este foarte încântată de rezultat, în ciuda numeroaselor critici pe care le-a primit.

„Am tot povestit despre asta, încerc să nu mă repet. Nu de alta, dar să nu creadă lumea că doar cu asta mă ocup: operația de deviație de sept. Am vorbit atât de mult despre asta, încât sper să nu creadă lumea că eu operez nasuri. Doamne ferește! Am primit de la medic recomandarea să rezolv deviația septului și, dacă tot intram în nas, am zis să facem și o renovare de primăvară. Îndreptat pereții, dat cu var, amorsă, tot tacâmul… pentru a avea o cameră aerisită, frumoasă și oxigenată. Decizia a venit spontan, cum sunt și eu”, a spus Anisia Gafton pentru VIVA!.