Lavinia Pîrva, declarații emoționante despre momentul în care Victor Cornea a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan. Soția lui Ștefan Bănică se afla în același avion

Plecată în vacanță în Laponia alături mama ei, cele două fete ale ei, dar și alături de actualul ei iubit, Victor Cornea, și fiul acestuia, Andreea Bălan a avut parte de o surpriză extraordinară în avion: Victor a cerut-o în căsătorie.

Victor Cornea s-a pus în genunchi în fața artistei și a cerut-o în căsătorie, în aplauzele tuturor celor prezenți în avion.

Lavinia Pîrva se afla împreună cu băiețelul ei în același avion cu Andreea Bălan și Victor Cornea. Ea a postat mai multe imagini cu momentul în care jucătorul de tenis a cerut-o în căsătorie pe cântăreață.

La câteva ore de la cererea în căsătorie, Andreea Bălan a postat un al doilea video cu momentul special, vorbind cu multă emoție despre relația cu cel care acum îi este logodnic.

„Iubire ♾️ și pură, sinceră și asumată E dincolo de cuvinte, trecut, carieră și greutăți. El este omul care mi-a redat speranța iubirii și care mă face cea mai fericită. @victorcornea ❤️ Azi, am crezut că va fi un zbor cu spiriduși către Laponia, dar am fost surprinsă dincolo de vise și așteptări Victor mi-a oferit 💍 acolo unde petrece majoritatea timpului, în zbor catre turnee și totodată mai aproape de divinitate Copiii noștri au trăit emoții intense și acum au un exemplu minunat. Iar faptul că am avut 150 de suflete care s-au bucurat pentru noi, a fost magic🥹✨ Sunt recunoscătoare pentru tot! Mulțumesc din inimă tuturor pentru mesajele frumoase! Sunteți extraordinari”, a transmis artista.

View this post on Instagram

Andreea Bălan a fost invitată recent într-un podcast și a vorbit despre impresiile pe care le-a avut despre Victor Cornea după prima lor întâlnire.

„Mi-a scris pe Instagram la un filmuleț despre spiritualitate, de aceea mi-a atras atenția. Poate îmi mai scriu și alții, dar faptul că el mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate, mi-am dat seama că este diferit și că vorbim aceeași limbă. Nu știam cine este și am intrat pe profilul lui. Am văzut că este sportiv de performanță și aici m-a cucerit. Pentru că un sportiv de performanță este foarte disciplinat, ambițios, muncitor, astea fiind niște criterii pe care mi le doresc la un bărbat. Și am început să vorbim. El m-a văzut în perioada mea adolescentină, cu șase luni înainte eu eram prin cluburi. I-a plăcut foarte mult de mine. El era într-o competiție majoră și mă suna zilnic, a contat foarte mult. Prima noastră întâlnire a durat 12 ore. A avut o zi pauză, s-a urcat în avion și a venit să mă vadă. Am plecat îndrăgostită”, a povestit Andreea Bălan în podcastul moderat de Bursucu’.