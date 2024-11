Andreea Bălan, confesiuni despre relația cu Victor Cornea. Cum îl vede artista pe partenerul ei: „El gravitează în jurul meu”

Andreea Bălan și Victor Cornea au o relație solidă, iar cântăreața își sprijină constant partenerul în cariera lui, fiind prezentă la meciurile sale de fiecare dată când are ocazia și îi permite programul. Jucătorul de tenis se înțelege foarte bine și cu Ella și Clara, fiicele pe care artista le are din mariajul anterior cu George Burcea. Victor Cornea are și el un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară.

Andreea Bălan este în culmea fericirii de când trăiește o poveste de dragoste cu Victor Cornea. Artista consideră că și-a găsit liniștea alături de jucătorul de tenis și că este un partener care o înțelege pe deplin. Înainte să fie împreună cu Victor Cornea, cântăreața a stat o vreme singură, tocmai pentru a-și pune gândurile în ordine și pentru a lucra la dezvoltarea ei.

„A trebuit în ultimii doi ani, înainte să îl cunosc pe Victor, să fiu singură și să mă întorc către mine, către Andreea mică, să stau de vorbă cu ea și să îi vindec toate rănile și toate traumele din copilărie și să o fac să creadă că ea merită să fie iubită, merită să își îndeplinească visurile, merită să fie pe cele mai înalte culmi, să lucrez la conexiunea mea ca adult la Andreea mică și să fac parenting, să îi ofer poate dragostea și iubirea de care nu a avut parte atunci când era mică”, a mărturisit Andreea Bălan în podcastul Oanei Ioniță, „Viața în pași de dans.”

Andreea Bălan consideră că experiențele anterioare amoroase au ajutat-o să își dea seama ce anume își dorește de la o relație. Cântăreața este foarte fericită acum în relația cu Victor Cornea.

„În momentul în care ai o relație de foarte-foarte mulți ani, nu este un eșec… Păi de ce nu ai rămas cu primul? Păi de ce să rămân cu primul? Nu, dar de ce să rămâi cu primul sau cu al doilea? Nu vreau, vreau să învăț, vreau să descopăr… Victor mi se pare că da, este sufletul meu pereche. Este satelitul meu, el gravitează în jurul meu!”, a mai spus artista.

Ce a impresionat-o pe artistă la partenerul ei

Andreea Bălan a fost invitată recent într-un podcast și a vorbit despre impresiile pe care le-a avut despre Victor Cornea după prima lor întâlnire.

„Mi-a scris pe Instagram la un filmuleț despre spiritualitate, de aceea mi-a atras atenția. Poate îmi mai scriu și alții, dar faptul că el mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate, mi-am dat seama că este diferit și că vorbim aceeași limbă. Nu știam cine este și am intrat pe profilul lui. Am văzut că este sportiv de performanță și aici m-a cucerit. Pentru că un sportiv de performanță este foarte disciplinat, ambițios, muncitor, astea fiind niște criterii pe care mi le doresc la un bărbat. Și am început să vorbim. El m-a văzut în perioada mea adolescentină, cu șase luni înainte eu eram prin cluburi. I-a plăcut foarte mult de mine. El era într-o competiție majoră și mă suna zilnic, a contat foarte mult. Prima noastră întâlnire a durat 12 ore. A avut o zi pauză, s-a urcat în avion și a venit să mă vadă. Am plecat îndrăgostită”, a povestit Andreea Bălan în podcastul moderat de Bursucu’.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro