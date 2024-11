Andreea Antonescu, dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura: „De ceva timp…”

Andreea Bălan a dezvăluit în urmă cu ceva timp motivul conflictului cu Andreea Antonescu din trecut, susținând că cele două nu mai sunt apropiate în prezent. Trupa Andre s-a destrămat definitiv după participarea celor două artiste la America Express, iar de atunci nu au rămas în relații excelente.

Andreea Antonescu a vorbit recent despre relația actuală cu Andreea Bălan, subliniind că, în ciuda reuniunii trupei Andre și a proiectelor comune din trecut, cum a fost participarea la America Express, legătura lor nu a revenit la cea de altădată. Lipsa Andreei Antonescu de la concertul aniversar de 30 de ani al fostei colege de trupă, la Sala Palatului, a ridicat semne de întrebare printre fani, mai ales că tatăl Andreei Bălan, Săndel Bălan, a fost prezent după o reconciliere publică.

Când a fost întrebată despre relația actuală cu Andreea Bălan, Antonescu a avut o reacție rezervată, limitându-se în a-și lăuda fosta colegă, însă a precizat că nu mai țin legătura.

„Nu am mai vorbit deloc, de ceva timp, cu Andreea. Dar este în continuare o femeie pe care o admir, am doar cuvinte de laudă la adresa ei, e o femeie muncitoare și ambițioasă”, a declarat Andreea Antonescu, în exclusivitate, pentru viva.ro.

Andreea Bălan a povestit în cadrul podcastului lui Bursucu că relația ei cu Andreea Antonescu s-a răcit pur și simplu după întoarcerea din America Express.

„Am simțit acea fetiță de 13 ani din Andre, care din nou face ceva ce nu-i place și din nou sunt cu persoana sau cu energia persoanelor care la vremea respectivă m-au supărat. Și mi-era greu și voiam să plec… Da, i-am spus, dacă am stat 24 din 24 am avut toate discuțiile. Și am plâns una pe umărul celeilalte și ea mi-a spus: ‘Știi că n-a fost vina mea, așa a fost să fie. Că și tatăl meu era într-un fel, și tatăl tău într-un fel și eram puse acolo și eu am înțeles.’ Adică, am iertat. Dar când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu”, a declarat Andreea Bălan.